Massima attenzione al presunto calendario dell’Avvento di Pandora: attendiamo altri riscontri

Occorre fare molta attenzione al presunto calendario dell’Avvento di Pandora, visto che sui social stanno girando da giorni moltissimi post che parlano di presunte vendite di prodotti al prezzo promozionale di circa 2 euro. Come avrete notato, al momento non parliamo di “truffa“, ma di semplice “trend social“. Già, perché se da un lato c’è il forte sospetto che non si tratti di un’iniziativa ufficiale da parte dell’azienda, al contempo in assenza di comunicazioni ufficiali in merito è giusto concedersi il beneficio del dubbio.

Cosa fare quando appaiono post riguardanti il calendario dell’Avvento di Pandora oggi

Abbiamo contattato Pandora Italia via Facebook in queste ore, sperando di avere un riscontro definitivo nel più breve tempo possibile. Magari con la diffusione di una nota ufficiale, come avvenuto poco più di un mese fa, quando anche sul nostro sito abbiamo parlato di una smentita pubblica da parte del brand in merito ad una catena in circolazione su WhatsApp in quei giorni. Detto questo, qualche considerazione a margine va fatta, in modo che tutti si possano muovere in piena consapevolezza dopo essersi imbattuti nei suddetti post.

In particolare, ad oggi non abbiamo riscontri definitivi in merito alla natura dell’iniziativa. Se da un lato ci sono vaghi riferimenti sul sito dell’azienda in merito ad eventi connessi all’Avvento, come si nota attraverso la specifica pagina disponibile per tutti, diverso è il discorso relativo a precise promozioni. All’interno di diversi post su Facebook si parla in modo dettagliato di calendario dell’Avvento di Pandora, con offerte pari a circa 2 euro. Ebbene, sotto questo punto non abbiamo elementi certi da sottoporvi.

Morale della favola? In assenza di un feedback ufficiale, per ora fareste meglio ad ignorare tutti i contenuti che citano il calendario dell’Avvento di Pandora e prodotti a prezzi modestissimi. Diventa difficile, infatti, risalire a chi possano andare i vostri soldi e se la sicurezza digitale diventi poi a rischio.

