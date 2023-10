Nota sul concorso Pandora per cancro al seno: truffa WhatsApp con ‘sensibilizzazione’

Arriva proprio in queste ore una nota aziendale, che a conti fatti conferma quello che vi abbiamo riportato un paio di giorni fa sulle nostre pagine, in merito ad un fantomatico concorso Pandora relativo alla campagna di sensibilizzazione per il cancro al seno. Una truffa bella e buona, che mette nel mirino soprattutto gli utenti meno esperti su queste dinamiche, puntando per l’ennesima volta sul tema della “sensibilizzazione”, in merito ad un argomento che per forza di cose sta a cuore a tanti italiani.

Risposta ufficiale al finto concorso Pandora relativo alla campagna di sensibilizzazione per il cancro al seno

Dunque, se fino ad oggi poteva esserci nella mente di qualcuno l’1% di possibilità che potesse trattarsi di un’iniziativa reale, ora il campo è stato sgombrato da ogni dubbio. Non esiste alcun concorso Pandora relativo alla campagna di sensibilizzazione per il cancro al seno. Questo, naturalmente, non vuol dire che l’azienda in questione sia indifferente a tematiche così delicate, al punto che per il futuro non si escludono iniziative specifiche per il pubblico italiano, ma è giusto precisare alcuni punti importanti oggi.

Solo in questo modo, infatti, eviteremo che tante persone possano andare incontro a brutte sorprese. Come si materializza la truffa che cita il finto concorso Pandora relativo alla campagna di sensibilizzazione per il cancro al seno? Il messaggio WhatsApp che sta arrivando a tanti italiani, in effetti, pare rimandare ad una pagina web dove è possibile ottenere uno charm o un bracciale facendosi carico solo delle spese di spedizione. In realtà, si tratta di uno stratagemma pensato per ottenere i dati delle vostre carte di credito.

Come riportato dall’azienda su Facebook con un feedback ufficiale, dunque, non esiste alcun concorso Pandora relativo alla campagna di sensibilizzazione per il cancro al seno: “Ti ringraziamo per la segnalazione e ti confermiamo che non si tratta di un’iniziativa ufficiale Pandora. Ti invitiamo a leggere il nostro comunicato qui. Grazie, Pandora“.

