Sensibilizzazione Pandora sul cancro al seno: il concorso con charm in regalo è una truffa

Emergono ulteriori dettagli, in questi minuti, a proposito della presunta sensibilizzazione Pandora sul cancro al seno. Già, perché il fantomatico concorso con charm in regalo è una truffa che sta girando tanto su Facebook e WhatsApp oggi 27 ottobre qui in Italia. Non è la prima volta che malintenziati provano a sfruttare la notorietà di questo brand per assicurarsi qualche entrata aggiuntiva, nonostante le autorità e siti come il nostro da sempre mettano in guardia tutti da iniziative simili.

Smentiamo la storia della sensibilizzazione Pandora sul cancro al seno: non credere al concorso truffa con charm in regalo

Come riportato in mattinata con un primo approfondimento in merito, occorre stare alla larga da post del genere, in quanto è chiaro il tentativo di ingannarci coi soliti mezzi. Soprattutto in relazione a coloro che hanno meno dimestichezza con questioni simili. Come facciamo ad essere tanto sicuro che si tratti di una bufala la storia della sensibilizzazione Pandora sul cancro al seno? In situazioni simili, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale del marchio citato, in modo da capire se ci siano o meno riferimenti espliciti all’eventuale campagna.

Nulla di tutto questo. Abbiamo provato a contattare telefonicamente l’assistenza di Pandora e, in aggiunta alle nostre ricerche, è stato confermato che il finto concorso con charm in regalo non è altro che un mezzo per innescare una truffa. Altamente probabile che nel corso delle prossime ore possa essere diramato un comunicato per invogliare gli utenti a non cascarci, evitando in questo modo brutte sorprese.

Ad oggi, dunque, non esiste alcuna campagna relativa alla sensibilizzazione Pandora sul cancro al seno. Ribadiamo che il concorso con charm in regalo sia in tutto e per tutto una truffa. La spesa di spedizione da affrontare non è altro che un modo per ottenere i dati sensibili della vostra carta di credito, come sempre avviene in queste circostanze.

