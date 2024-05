Si attende l’uscita dei biglietti di Verona-Inter: quando escono per settore ospiti e tribuna

C’è grande attesa per l’uscita dei biglietti di Verona-Inter, ultimo match di campionato in programma tra due settimane. In attesa di capire quando escono i ticket per la sfida del Bentegodi, occorre precisare alcuni concetti, evitando magari che qualche tifoso dell’una o dell’altra squadra possa andare incontro a qualche truffa. Già, perché in situazioni del genere abbiamo sempre chi è pronto ad approfittare di situazioni di profoda incertezza, come nel caso che stiamo menzionando.

Primi riscontri sull’uscita dei biglietti di Verona-Inter: riscontri su quando escono, data ed orario della partita

Parlando dell’uscita dei biglietti di Verona-Inter, occorre partire da constatazioni “temporali”. A differenza di quanto riportato di recente a proposito del match tra Atalanta e Roma, in questo frangente ancora non sappiamo quale possa essere la data e l’orario della partita. Già, perché per sentenze sotto questo punto di vista con ogni probabilità dovremo attendere la disputa delle partite in programma nel weekend del 19 maggio. A quel punto, la Lega Serie A potrà fare tutte le considerazioni del caso per rendere “giusto” l’ultimo turno del nostro massimo campionato.

Allo stato attuale, lo scenario più probabile vede la vendita scattare probabilmente già nel corso della prossima settimana, nonostante non si conosca orario e data della partita. Tra circa otto giorni sapremo data ed orario della sfida. Come accennato, la Lega collocherà le partite in cui saranno impegnate squadre coi medesimi obiettivi nella stessa fascia oraria. Dunque, molto dipenderà dal fatto che la compagine scaligera possa essere coinvolta o meno nella lotta salvezza.

A quel punto, infatti, coi ragazzi di Baroni ancora con un obiettivo da raggiungere, si verrebbe a creare un meccanismo a catena. Ancora un po’ di pazienza, dunque, fermo restando che prima del prossimo weekend qualcosa potrebbe muoversi anche sul versante del settore ospiti per l’uscita dei biglietti di Verona-Inter. Vi terremo aggiornati, in seguito a comunicati ufficiali.

