Riecco i problemi PostePay e BancoPosta: non funziona ricarica via app e login con Errore 504

Occorre tener presente che siano di nuovo attuali i problemi PostePay e BancoPosta oggi 12 maggio qui in Italia, visto che da alcune ore a questa parte non funziona la ricarica via app, oltre al login, se pensiamo che a tante persone stia apparendo il messaggio con Errore 504. Un disservizio che, per forza di cose, crea disagi extra di domenica, visto che in un contesto del genere le risposte dell’assistenza sono per forza di cose più lente rispetto a quello che avviene nel corso dei giorni feriali.

Il dato di fatto oggettivo consiste nel fatto che i problemi PostePay e BancoPosta non siano poco frequenti da un po’ di tempo a questa parte, come abbiamo avuto modo di constatare negli ultimi giorni attraverso un altro articolo da noi pubblicato. Un periodo abbastanza complicato per Poste Italiane, dunque, a testimonianza del fatto che anche i circuiti più affidabili in alcuni periodi possano andare in difficoltà. Proviamo a capire come stiano evolvendo le cose e quali siano le differenze rispeto al primo disservizio di questo mese.

La certezza dalla quale partire oggi è che parte degli utenti stia riscontrando di nuovo problemi PostePay e BancoPosta, considerando che ad un segmento dell’utenza non funziona ricarica via app e login con Errore 504. I commenti e i dati che ci arrivano direttamente da Down Detector ci dicono che non si tratti di un disservizio ad ampio raggio, ma è chiaro che la situazione debba essere monitorata con grande attenzione dall’area tecnica.

Dunque, chi riesce ad effettuare l’accesso, rischia di andare incontro ad altre tipologie di disservizi. Fateci sapere in privato se anche voi abbiate fatto i conti con problemi PostePay e BancoPosta, considerando che ad alcuni clienti dal pomeriggio di oggi non funziona ricarica via app e login con Errore 504.

