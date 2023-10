Pioggia di meme Gerry Scotti e video AI: come nasce il fenomeno del momento

In tanti negli ultimi tempi hanno notato che sui social ha preso piede un vero e proprio tormentone, in merito ai tantissimi meme Gerry Scotti, ma soprattutto ai numerosi video AI in cui il noto conduttore appare in mille contesti diversi, al posto di altri fenomeni social. No, non è una presa in giro per qualche gaffe del diretto interessato, anzi, pare che la cosa a lui piaccia non poco. Insomma, siamo su livelli decisamente differenti rispetto a quelli delle fake news che in passato lo hanno tirato in ballo, come quando qualcuno ha alimentato le voci sul suo presunto decesso.

Capiamo il fenomeno sui meme Gerry Scotti e video AI: come nasce la moda del momento

Dunque, un fenomeno decisamente peculiare quello relativo ai meme su Gerry Scotti, senza dimenticare i video AI. Come nasce la moda del momento? A differenza di tanti coetanei famosi in Italia, il diretto interessato pare essere dietro a ben due profili Instagram. Il primo, ufficiale e molto “istituzionale”, vede online solo post molto generici e “seri”. Tuttavia, è il secondo che sta facendo la differenza, stimolando le interazioni soprattutto dei più giovani.

Stiamo parlando di “loziogerry“, fonte spesso e volentieri di contenuti ironici in cui lui stesso viene piazzato così, “debbotto”, al posto di altre persone finite al centro di filmati virali negli anni. In alcune circostanze, è stato lui stesso a dare dei voti a questi video, facendo capire di voler stare al gioco. E così il fenomeno si è alimentato con il trascorrere dei giorni e delle settimane, sfruttando non solo il suo volto rassicurante, ma anche il tono della voce che lo ha reso celebre per decenni nel nostro Paese.

Insomma, nessuno shitstorm e nessuna presa in giro, ma la sola volontà di non prendersi troppo seriamente. Un modus operandi in termini di comunicazione che piace tanto anche ai ragazzi di oggi. Ora, dunque, ne sappiamo di più sui meme Gerry Scotti e sui video AI.

