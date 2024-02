Pino Mango non ha mai vinto Sanremo: quando e come è morto con solite illazioni

Pino Mango non ha mai vinto Sanremo. In queste ore ci stanno segnalando diversi post in cui si parla del passato del papà di Angelina Mango al Festival, con imprecisioni che finiscono per coinvolgere anche il quesito su quando e come è morto il noto artista. Andiamo per gradi, perché le sue apparizioni sono state molteplici, ma spesso e volentieri non è riuscito a scalare le classifiche delle singole edizioni alle quali ha partecipato. Dunque, se sua figlia ha sfondato immediatamente, come osservato con il nostro articolo di questa notte, lo stesso non possiamo dire per lui.

Precisiamo che Pino Mango non ha mai vinto Sanremo, ma anche quando e come è morto

Dunque, Pino Mango non ha mai vinto Sanremo. La migliore performance, in termini di riscontro in classifica, risale alla sua partecipazione alla famosissima rassegna canora. In particolare, nel 2007 con il brano “Chissà se nevica”, riuscì ad arrivare fino alla quinta posizione. Un’ottima esperienza, dunque, che però non gli ha consentito di raggiungere per la prima volta il podio virtuale del Festival.

Oltre a ribadire che Pino Mango non ha mai vinto Sanremo, occorre tornare anche sui tristi fatti di cronaca di diversi anni fa. Quando e come è morto Mango? Tutto risale alla sua partecipazione alla manifestazione di beneficenza “World of Colours”, che venne organizzata a Policoro, vicino Matera. Era il 7 dicembre 2014 e ad un certo punto, durante la sua esibizione, fu costretto a fermarsi per un malore.

Dietro al palco, la situazione apparve subito critica e purtroppo Mango morì prima di raggiungere l’ospedale a causa di un attacco cardiaco fulminante che non gli ha lasciato scampo. Incredibilmente, qualcuno oggi incolpa il vaccino Covid, nonostante si parli di evento accaduto cinque anni abbondanti prima della pandemia.

Insomma, Pino Mango non ha mai vinto Sanremo, ma oggi è importante rispondere anche alle solite illazioni su quando e come è morto, in riferimento ad alcuni dettagli che abbiamo appena portato alla vostra attenzione.

