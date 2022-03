Pietro Diomede escluso da Zelig dopo quel tweet offensivo su Carol Maltesi

Una conseguenza prevedibile: Pietro Diomede escluso da Zelig dopo quel tweet offensivo nei confronti di Carol Maltesi. Il format di Mediaset, infatti, nelle ultime ore ha fatto sapere sui social che il comico è stato “escluso dalla programmazione”.

Il tweet offensivo

Il 29 marzo 2022 Pietro Diomede ha commentato su Twitter la vicenda di Carol Maltesi, nota al pubblico come Charlotte Angie, uccisa dall’ex fidanzato e poi fatta a pezzi.

“Che il cadavere di una pornostar fatto a pezzi venga riconosciuto dai tatuaggi e non dal diametro del buco del cu*o non gioca a favore della fama della vittima”.

Ora il tweet è sparito, ma non abbastanza in tempo prima di essere screenshottato dagli utenti Twitter e riproposto su tutte le bacheche per denunciarne il contenuto. Per queste parole Diomede non si è scusato, ma ha rincarato la dose scrivendo: “La prima volta che ho sentito l’espressione ‘gioco erotico finito male’ è stato al mio battesimo”, riferendosi alla giustificazione usata dall’assassino di Carol Maltesi.

Ancora, ieri sera Diomede ha scritto: “Il 12 Aprile sarò sul palco di Zelig Viale Monza 140 Milano con un monologo devastante. Mi raccomando voglio tutti. Anche gli haters, vi divertirete”. A questo punto ogni dubbio è stato sciolto dallo stesso staff di Zelig.

Pietro Diomede escluso da Zelig

Dall’account Zelig Official su Twitter leggiamo:

Abbiamo ricevuto segnalazioni in seguito al tweet di un artista che avrebbe dovuto esibirsi presso lo Zelig il 12 Aprile. Ci dissociamo completamente da quel Tweet, che disapproviamo nella maniera più assoluta. Di conseguenza, l'artista è stato escluso dalla programmazione Zelig. — Zelig Official (@Zelig_Official) March 30, 2022

Con Pietro Diomede escluso da Zelig, quindi, la faccenda assume sfumature più categoriche. Nel frattempo il comico non ha ancora commentato la sua esclusione dal programma.

