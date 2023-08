Piccola rivoluzione di agosto per i gruppi WhatsApp: altro aggiornamento in uscita

Sta per arrivare un’altra piccola grande novità per i gruppi WhatsApp, in merito ad un aggiornamento che potrebbe essere in uscita già a fine agosto per gli utenti in possesso di un iPhone o di un Android. Dopo aver analizzato più da vicino la minaccia dei messaggi provenienti da determinati numeri, come osservato con il nostro articolo di pochi giorni fa, adesso tocca concentrarsi sul rilascio che appare molto più vicino di quanto si possa immaginare anche qui in Italia.

In cosa consiste il nuovo aggiornamento per i gruppi WhatsApp in arrivo a fine estate

Come evidenziato dall’autorevolissimo The Verge, infatti, WhatsApp consentirà presto agli utenti di creare nuove chat di gruppo senza dover nominarle, come è stato annunciato dal CEO di Meta Mark Zuckerberg. Ai gruppi senza nome verrà invece assegnato un nome generato automaticamente in base ai partecipanti. In uno screenshot condiviso da Zuckerberg, abbiamo osservato ad esempio una chat denominata “Rocco & Li-Chen”.

Sulla carta si tratta di una funzionalità minore. A conti fatti, non dover nominare ogni singola chat di gruppo dovrebbe essere utile quando invii messaggi di gruppo per eventi una tantum. Buona parte degli utenti fa parte di una dozzina di gruppi WhatsApp intitolati semplicemente. Parliamo delle chat create per un evento una tantum e non sono mai stati concepiti per essere una chat di gruppo continua. Essere in grado di vedere un elenco di partecipanti nell’elenco della chat anziché un titolo anonimo di chat di gruppo sembra un miglioramento.

Visto l’ampio utilizzo dei gruppi WhatsApp anche qui in Italia, è inevitabile che un aggiornamento del genere, seppur minore e non rivoluzionario, sia destinato ad avere un impatto anche nel nostro Paese. Le ultime indiscrezioni ci dicono che l’upgrade dovrebbe vedere la luce nel giro di pochi giorni, proprio perché non particolarmente complesso per gli sviluppatori.

