Pesanti problemi con la PEC Aruba oggi: non funziona il login alla webmail

Sono in corso pesanti problemi, oggi 25 agosto, per quanto concerne la PEC Aruba. Secondo le segnalazioni degli utenti, più in particolare, non funziona il login al servizio webmail, con tutto quello che ne consegue per coloro che hanno bisogno di utilizzare la propria casella di posta elettronica certificata. Insomma, un disagio concreto, che almeno in parte ci ricorda quanto avvenuto alcuni giorni fa nel nostro Paese con Tiscali, stando anche alle informazioni che vi abbiamo fornito in quel frangente.

Registrati diffusi problemi con la PEC Aruba oggi: a quanto pare non funziona il login alla webmail

Stavolta nessun disservizio sul fronte telefonia, in ogni caso, ma un malfunzionamento che sta mettendo seriamente in discussione le attività quotidiane di chi necessita di una casella di posta certificata per le proprie attività lavorative. Si può capire facilmente come nel 2023 sia decisamente limitante un’anomalia di questo tipo. Non riusciamo a trovare comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza, almeno al momento della pubblicazione del nostro articolo, motivo per il quale è complesso comprendere quando il tutto verrà ripristinato.

Dunque, impossibile emettere sentenze in questi minuti. Di sicuro abbiamo dei pesanti problemi con la PEC Aruba oggi 25 agosto, visto che non funziona il login alla webmail. Come sempre avviene in questi casi, tutti possono consultare aggiornamenti in tempo reale sull’andamento del disservizio tramite i numeri forniti in tempo reale da Down Detector.

In ogni caso, gli ultimi riscontri ci dicono che i problemi relativi alla PEC Aruba pare stiano già rientrando. Se ancora non funziona il login alla posta elettronica, è altamente probabile che la situazione possa risolversi per tutti nel giro di pochi minuti, visto che la curva delle segnalazioni a quanto pare è già discendente.

