Persistono i problemi Hype e Banca Sella: oggi ancora non funziona app con carta, prime dritte

Non si placano evidentemente i problemi Hype e Banca Sella in queste ore, considerando il fatto che oggi ancora non funziona app con carta, con prime dritte annesse. Andiamo per gradi, perché il disservizio ha fatto emergere le prime tracce già nella giornata di domenica, ma solo da ieri abbiamo fatto i conti con un vero e proprio boom di segnalazioni. Inevitabile che malfunzionamenti del genere connessi ad una banca che crea difficoltà in fase di pagamenti, alimenti non poco la frustrazione dei clienti.

Non si placano i problemi Hype e Banca Sella: oggi ancora non funziona app con carta, con dritte preliminari

Dunque, dopo il primo bollettino pubblicato nella giornata di ieri, dobbiamo purtroppo constatare che i problemi Hype non siano ancora stati risolti e che, a conti fatti, manchi ancora una comunicazione ufficiale utile per comprendere quando dovrebbe essere ripristinata sia l’app, sia la possibilità di utilizzare la carta di Banca Sella. Impossibile, in sostanza, fornire anticipazioni sulle tempistiche per la risoluzione dei problemi Hype e Banca Sella.

Se da un lato è chiaro che oggi ancora non funziona app con carta, ci sono comunque le prime dritte che potrebbero tornare utili quantomeno per accedere all’applicazione. Constatando, tra le altre cose, che i pagamenti in entrata vengono comunque visualizzati. Vedere per credere dritte come quelle che seguono: “Disattiva la connessione. Entra nell’app. E riattiva la connessione. Dovrebbe farti accedere“.

Versione in qualche modo confermata anche da un altro utente: “Ragazzi per accedere disattivate Internet dal telefono. Aprendo l’app vi dirà che siete senza internet. Chiudete il messaggio e riattivate internet con l’app aperta. Dovrebbe farvi accedere“. Insomma, restano i problemi Hype e Banca Sella per chi ha bisogno di effettuare pagamenti tramite la carta, ma se non funziona l’app potreste trovare in queste dritte un modo per accedere al conto, essendo stato impossibile negli ultimi giorni.

