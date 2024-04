Hype non funziona oggi 8 aprile: problemi con carta e app, quando torna

Hype non funziona oggi, stando alla natura di diverse segnalazioni che in realtà risalgono già a domenica sera, quando sui social sono emerse le prime lamentele da parte di coloro che hanno fatto fatica ad utilizzare l’app e la carta, riscontrando problemi vari. Giornata non semplice qui in Italia, se pensiamo che la mattinata sia stata caratterizzata da disservizi che hanno caratterizzato anche la telefonia mobile. Vedere per credere quanto trapelato a proposito di operatori come TIM e CoopVoce.

Confermato che Hype non funziona oggi 8 aprile: diffusi problemi con carta e app

Insomma, dopo i report di lunedì mattina, bisogna concentrarsi sul fatto che Hype non funziona. Provando a scavare sui social, ci si imbatte non a caso in segnalazioni molto chiare in merito ai problemi connessi all’app e alla carta, essendo impossibile eseguire anche semplici bonifici: “Da stamattina nn riesco ad aprire app. Mi compare un messaggio dove mi si informa che il team Hype sta lavorando per riportare al più presto la situazione alla normalità. Ho provato a contattarvi tramite la mail hello@hype.it, ma anche questa mi dà errore. Chiedo se il problema sussiste e se devo eseguire altra procedura per riattivare la stessa app“.

Dunque, abbiamo evidenti conferme sul fatto che in questo momento Hype non funziona. La questione appare complessa oggi 8 aprile, ma ci sono buone possibilità che i problemi con carta e app possano essere risolti nel giro di qualche ora. Solitamente, infatti, i tecnici riescono a rientrare in queste tempistiche dando uno sguardo allo storico e a quanto trapelato nell’ultimo anno al cospetto di disservizi simili.

Se Hype non funziona oggi 8 aprile, registrando problemi con carta e app, non potete fare altro che attendere. Del resto, in questi casi i feedback dell’assistenza quando Hype non funziona con problemi sparsi su app e carta sono sempre molto generici: “Grazie per la segnalazione. Siamo a conoscenza del rallentamento riscontrato e stiamo intervenendo per risolverlo il prima possibile“.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.