Improvvisi problemi TIM sulla rete oggi che coinvolgono anche CoopVoce: cosa non funziona

Registriamo proprio in questi minuti inaspettati problemi TIM sulla rete oggi che coinvolgono anche CoopVoce, al punto che in tanti si chiedono quale sia l’origine del disservizio e cosa non funziona. Le segnalazioni sono arrivate in modo del tutto inaspettato poco dopo le 12, ma al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore, necessarie per fare luce su quanto avvenuto. Insomma, si tratta di un malfunzionameno che, almeno sulla carta, appare non geolocalizzato.

Cosa sappiamo sui problemi TIM sulla rete oggi che riguardano anche CoopVoce: non funziona internet

L’anomalia arriva a pochi giorni di distanza dal disservizio WhatsApp, che abbiamo preso in esame sul nostro sito con un altro articolo. Dai primi commenti ricavati dal web sembrerebbe chiara almeno la modalità con cui ha preso piede il disservizio. Già, perché i problemi TIM sulla rete oggi che coinvolgono anche CoopVoce, oltre a non essere circoscritti ad una provincia specifica, a quanto pare sono focalizzati sulla rete internet e non al traffico voce.

Dunque, sappiamo cosa non funziona. I numeri trapelati fino a questo momento sul disservizio non sono indifferenti, come si nota tramite pagine web che consentono di monitorare tutta la questione in tempo reale. Quella riportata riguarda nello specifico i problemi TIM, ma ne abbiamo altre che, come accennato in precedenza, si concentrano su CoopVoce. Realtà che, non a caso, si appoggia proprio su rete TIM.

Questione delicata, come si può facilmente immaginare, in quanto i problemi TIM e CoopVoce, con rete che non funziona in diverse regioni al momento dell’uscita del nostro articolo, sta mettendo in crisi diverse persone in giro per l’Italia. Nei prossimi minuti la situazione sarà sicuramente più chiara, sperando di capire nel frattempo se ci saranno indicazioni anche a proposito della linea fissa per tutti coloro che in questi anni hanno deciso di dare fiducia a TIM.

