Perse le tracce di Enrico Montesano su Facebook: l’ultimo messaggio prima della rimozione

Continua a tenere banco la questione relativa alla pagina Facebook di Enrico Montesano, che a quanto pare risulta non raggiungibile qui in Italia. Nelle ultime ore abbiamo provato ad affrontare la questione con un primo approfondimento apparso sul nostro sito, scoprendo che in realtà la suddetta pagina risulti disponibile collegandosi dall’estero. Un’autentica anomalia, soprattutto se consideriamo che siano visibili solo i post condivisi ben quattro mesi fa dall’attore romano.

Gli ultimi riscontri su Enrico Montesano sparito da Facebook

Dunque, allo stato attuale è impossibile stabilire se si tratti di una decisione dello stesso Enrico Montesano, magari come conseguenza delle polemiche che hanno avvolto suo figlio Tommaso, in seguito al discutibilissimo post sulle bare di Bergamo. Così come non sappiamo se tutto nasca da un provvedimento di Facebook, visto che il diretto interessato non ci ha fatto sapere nulla in merito sugli altri canali coi quali si interfaccia con le persone. Insomma, il mistero non è stato ancora svelato e la sensazione è che non ci saranno novità definitive a breve termine.

Già, perché anche sul canale Telegram creato dall’attore ad oggi non ci sono riscontri sul tema. Né la conferma di una decisione autonoma, né l’accusa a Facebook di averne limitato la visibilità qui in Italia. Una cosa, però, possiamo aggiungerla, in quanto un utente ci ha segnalato un post apparso per pochi secondi sulla pagina al momento “nascosta”. Il testo era un semplice “andare via”, forse riferito alle persone che lo hanno aiutato a gestire la pagina in questi mesi.

Solo ipotesi al momento, che alimentano il sospetto sul fatto che la decisione possa essere stata presa da lui stesso, per evitare il classico shitstorm nei confronti del figlio. Vedremo se nei prossimi giorni verranno a galla ulteriori indicazioni su come siano andate effettivamente le cose con la pagina Facebook di Enrico Montesano.

