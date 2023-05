Perché l’alluvione in Emilia Romagna? Risposte sensate a domande “meno”

Ci segnala un nostro contatto un’improbabile messaggio virale da lui ricevuto, una lettera aperta ai “debunker” che sinceramente, solo per i toni, avremmo buttato e cestinato che chiede “Perché l’alluvione in Emilia Romagna”.

Risponderemo solo questa volta e mai più: vi raccomandiamo se qualcuno dovesse inoltrarvi “lettere aperte” con toni così poco urbani di cestinarla immediatamente e bannare la persona.

Se ci direte qualcosa tipo “Ma me l’ha inoltrata un amico/parente/professionista che è persona stimata” noi bloccheremo voi.

Perché non c’è niente che possa giustificare toni che leggerete.

La (censurabile) lettera aperta

Volevo sapere perché durante l’alluvione di Firenze del 1966 occorsero 15 giorni di piogge abbondantissime, ininterrotte e costanti per allagare la città ed ora ci vogliono far credere che in poche ore, anche considerando l’esondazione dei fiumi, si sia raggiunto un livello di acqua doppio rispetto a quello di Firenze?? Perché alcune zone dell’Emilia attigue a quelle immerse nell’acqua, sono rimaste pressoché asciutte?? Forse perché contraddicendo alle indicazioni della Regione hanno fatto pulizia degli argini dei fiumi?? Perché poche ore prima dell’alluvione alcuni aerei di linea (partiti da Ancona con tracciati visibili su apposito sito web dell’aviazione ….. non su un sito di complottisti, terrapiattisti, fascisti, nazisti, etc. etc. etc.) hanno fatto decine di giri sopra l’Emilia Romagna per circa sei ore consecutive??

Allora …. Se siete ben pagati per difendere le notizie del Main Stream e bollare “tout court” , con giustificazioni non credibili , qualsiasi notizia sia fuori linea rispetto a tali notizie, vi informo che tante, moltissime persone come me NON HANNO PIU’ GLI ORECCHINI AL NASO. Faccio ridere??? Bene così!!

Che ne dite, per esempio, della bufala del virus Covid uscito da un laboratorio cinese che dopo due anni non era più una bufala??? Che ne dite delle Scie Chimiche (………………..sono semplice condensa………………..) che ora vengono sdoganate (perché oramai le vedono anche i ciechi) persino da Rai, Mediaset, La7 e Wikipedia come INSEMINAZIONE DELLE NUVOLE???

La risposta

Come vedete, ad un borborigma di pancia infarcito di “kittipaka” non si risponde. Prendete questa risposta come un atto di suprema cortesia e il ban come un atto dovuto.

Ora smonteremo questo scartafaccio

Perché ci sono voluti tanti giorni a Firenze e pochi in Emilia Romagna? Perché non si è allagata tutta l’Emilia Romagna?

E perché non tutta l’Italia, l’Europa e il continente occidentale fino alla Bielorussia?

Innanzitutto cominciamo con una vera e propria fake news: nella prima metà di maggio in Romagna sono cadute le piogge di 6 mesi: un evento sicuramente eccezionale che ha incontrato un territorio fragile e vulnerabile.

Piogge intense, nubifragi hanno interessato un’area molto ampia, venti burrascosi hanno causato mareggiate, impedendo il normale deflusso dei fiumi e dando origine ad un fenomeno che provoca piogge particolarmente persistenti, ci riportano i dati del Meteo degli ultimi mesi che l’autore della missiva evidentemente era troppo occupato a chiedersi “ki ci paka” per riscontrare, unite a criticità di un terreno che risente degli effetti dell’abbandono delle campagne, nonché un forte ristagno piovoso.

L’equivalente di sei mesi di piogge concentrate in metà mese tra alvei di fiumi e natura in bisogno di cure sono stati la causa di un grande disastro, una delle tante tragedie di un clima ormai folle e sempre meno prevedibile in una natura che sarebbe meglio non ignorare

Perché sono partiti tanti aerei di linea?

Perché abbiamo già dimostrato si trattava degli aerei per il ponte radio e le riprese di un “piccolo” evento chiamato Giro di Italia.

Allora comincerete a insultarmi pure voi?

Stai facendo tutto da solo. Se ci leggi, autore della “lettera aperta su WhatsApp”, abbi il coraggio di palesarci e darci le prove che “qualcuno ci paga”.

Perché fidati, alla fine te le chiederanno davvero.

E comunque non ti guardavamo con malignità, il nostro era solo uno sguardo stupito, quello che rivolgeremmo a chiunque nel ventunesimo secolo parli ancora di aerei delle scie chimiche.

Che ne dite del COVID19?

E dei Marò?

Anche perché, indulgendo sull’off topic, sulle “bufale del COVID” ne abbiamo una rubrica piena.

Allora perché sdoganano le scie chimiche chiamandole cloud seeding

Perché le scie chimiche non sono il cloud seeding

Ne abbiamo parlato diffusamente qui, e sarebbe meglio per tutti che tu leggessi.

