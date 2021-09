Per nulla banale il sondaggio LA7 su obbligo di vaccino suddiviso per elettori

Stanno girando in queste ore sui social alcune grafiche inerenti il sondaggio LA7 su obbligo di vaccino. I dati sono decisamente sorprendenti, soprattutto perché il campione intervistato è stato suddiviso per preferenza elettorale, incanalando ciascun intervistato nei primi quattro schieramenti in Italia. E così, mentre nel nostro Paese i ricorsi degli operatori sanitari contro l’obbligatorietà delle somministrazioni vengono ancora respinti, come vi abbiamo riportato di recente, c’è un tema che va esaminato ad ampio raggio.

Sondaggio LA7 su obbligo di vaccino suddiviso per elettori dei principali partiti

La questione dell’obbligo di vaccino è caldissima in Italia. La campagna sta procedendo abbastanza bene e gli ospedali per ora tengono, ma preoccupano alcune fasce di età in cui risultano troppe persone potenzialmente a rischio Covid che ancora non hanno deciso di sottoporsi alla somministrazione del siero. Ecco perché si parla da giorni di questa prospettiva, al punto da innescare il sondaggio LA7 che scinde le percentuali per preferenze politiche.

E così, capita che tra gli elettori del PD ci sia l’82% di persone favorevoli all’obbligo di vaccino. Il 10% è contrario, mentre l’8% è indeciso. Ancora, il dato più sorprendente del sondaggio LA7 riguarda gli elettori della Lega, in quanto addirittura il 70% sarebbe favorevole all’obbligo, nonostante il Carroccio la pensi diversamente. Abbiamo poil 17% dei sostenitori leghisti contrario ed il 13% ancora oggi indeciso. Ci si aspettava un valore molto più basso rispetto a quel 70%.

A chiudere il cerchio con il sondaggio LA7 sull’obbligo di vaccino, c’è in primis l’elettorato del Movimento 5 Stelle. Qui c’è un valore comunque alto di favorevoli, con il 58% delle preferenze (soprattutto considerando i temi del passato portati avanti dal M5S), contro il 36% di contrari e 6% di indecisi. Infine, Fratelli d’Italia mostra il 48% di elettori favorevoli, il 34% di contrari ed il 18% indeciso. A seguire, il video originale preso da LA7 con relativi commenti.

