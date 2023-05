Per il complottismo Soros è morto di infarto (di nuovo). Per il complottismo Soros non fa altro tutto il giorno. Morire in modi sempre più improbabili per poi risorgere in modi ancora meno probabili per deridere i “Leoni e Guerrieri” della Rete e poi rimorire.

Una vita, anzi “non-morte” alquanto impegnativa va detto. E ovviamente parliamo di una lunga serie di fake news.

Per il complottismo Soros è morto di infarto (di nuovo)

Soros negli anni è morto in modi assai improbabili. Durante la Pandemia avrebbe ricevuto la visita del Patriota Q in persona, amico invisibile di Trump, che lo avrebbe massacrato di botte assieme ai suoi seguaci offrendogli assieme ad altri personaggi (vivissimi) come Tom Hanks la scelta tra suicidarsi o perire per la violenza brutale di quei fan che, eccitati da visioni come “La notte del giudizio” sarebbero poi finiti a Capitol Hill.

Precedentemente sarebbe stato deportato a Guantanamo su un aereo guidato dal suddetto Patriota per essere estradato dal Guatemala e giustiziato nel centro di detenzione e un anno dopo nuovamente ucciso sulla base di “abbiamo prove che sia morto, non twitta da settimane”.

Prove accettabili per chi passa la vita twittando fakenews.

Tra una resurrezione e l’altra, le giustificazioni più assurde hanno introdotto cloni alieni e tecnologie misteriose per la resurrezione dei Poteri Forti.

Nella giornata di ieri succede che è stata nuovamente annunciata la morte di Soros. Smentita poche ore dopo, ma, ovviamente, sotto quel post si sono scatenati gli insulti dei vari complottisti anti-Soros che hanno ripreso ad augurarne la morte, o almeno una delle troppe, a caso.

La risposta di chi aveva diffuso l’annuncio iniziale? L’utente ha sostanzialmente ammesso di aver scritto un falso, “Ma tanto è vero che le persone che gli hanno commentato l’articolo volevano che morisse”.

Ma non è esattamente così che funziona.

