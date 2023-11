Parlano della malattia di Andrea Iovino da Made in Sud, ma le cause della morte non si sanno

Basta parlare della presunta malattia di Andrea Iovino di Made in Sud, visto che al momento le cause della morte non si sanno. La morte di Andrea Iovino, attore napoletano di 38 anni, ha scosso il mondo dello spettacolo, ma come sempre in questi casi si cerca di capire quali siano state le cause della sua scomparsa. Attualmente non ci sono notizie a riguardo, anche se sul web si stanno diffondendo voci, non fondate, della sua malattia.

Smettiamola di parlanre della malattia di Andrea Iovino da Made in Sud: per ora, le cause della morte non si sanno

Storia che, al momento, ricorda molto quella della scorsa settimana su Matthew Perry. Ricordiamo come Andrea Iovino sia stato uno dei personaggi più interessanti di Made in Sud, trasmissione che per anni è stata seguitissima su Raidue e dove l’attore originario di Nola ha avuto modo di farsi conoscere al grande pubblico. Andrea Iovino ha anche avuto modo di partecipare al film Pinocchio di Matteo Garrone, anche se si è dilettato molto con il teatro, soprattutto nell’ultimo periodo.

In molti stanno cercato di capire quale sia stata la malattia che abbia colpito Andrea Iovino, sposato e con quattro figli, soprattutto da Made in Sud in poi. A riguardo però non ci sono notizie ufficiali, si parla di questa presunta malattia di Andrea Iovino, senza però avere alcuna certezza a riguardo. Nessuno della famiglia e dell’entourage dell’attore partenopeo ha diffuso notizie reali sulle cause della morte di Andrea Iovino.

I vari articoli che parlano di una sua malattia e che stanno prendendo piede in queste ore sui social, non possono essere veritieri, proprio perché attualmente non si conosce nulla a riguardo. La scomparsa prematura di Andrea Iovino ha colpito chiaramente soprattutto coloro che hanno lavorato a stretto contatto con l’attore partenopeo, tanti i messaggi di cordoglio per Andrea anche da chi lo ha apprezzato in questi suoi lavori.

Parlare quindi di malattia legata ad Andrea Iovino al momento è assolutamente sbagliato, finché non si avranno comunicazioni ufficiali da parte della famiglia, non sapremo cosa abbia scatenato purtroppo la morte dell’attore napoletano. Tutto quello che si sta leggendo in giro sono ipotesi senza fonte certa, attenzione quindi a ciò che si condivide sui social.

Dunque, diamoci un taglio col parlare della fantomatica malattia di Andrea Iovino di Made in Sud, alla luce del fato che le cause della morte non si sanno allo stato attuale.

