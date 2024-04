Papa Francesco ha chiesto di diffondere una preghiera con urgenza per la pace: zero fonti oggi

Ci sono arrivate diverse segnalazioni tra ieri ed oggi, in merito alla preghiera che Papa Francesco avrebbe chiesto di diffondere per la pace nel mondo. Premettiamo che non ci sono minacce digitiali dietro la vicenda che stiamo prendendo in esame oggi, visto che il testo virale non presenta link o strumenti tramite i quali malintenzionati potrebbero risalire a dati sensibili delle potenziali vittime. Questo è fondamentale affinché si getti acqua sul fuoco dopo le tante fake news che hanno caratterizzato il primo trimestre del 2024.

Papa Francesco non ha chiesto di diffondere una preghiera con urgenza per la pace

Detto questo, occorre evidenziare che siamo al cospetto di una notizia falsa sul Pontefice, come del resto abbiamo avuto modo di constatare non molto tempo fa con un altro articolo. Ora, se state alimentando il messaggio virale secondo cui Papa Francesco avrebbe chiesto di diffondere una preghiera con urgenza per la pace, evidentemente siete fuori traccia. Già, perché fino al momento della pubblicazione del nostro pezzo abbiamo zero fonti in merito.

Certo, come si può osservare tramite importanti testate impegnate nel panorama nazionale, il Pontefice si è espresso pubblicamente a proposito della guerra in Medio Oriente, chiedendo a gran voce a tutte le parti in causa di fare un passo indietro. Diverso è il discorso relativo a Papa Francesco che avrebbe chiesto di diffondere una preghiera con urgenza per la pace. Quella che, per intenderci, inizia con “santissima trinità, Dio onnipotente, sangue di Cristo”.

Già, perché in tal senso non abbiamo riscontri o uscite ufficiali. Ecco perché ha poco senso concentrarsi troppo sulla fantomatica richiesta di Papa Francesco, in merito alla possibilità di diffondere una preghiera con urgenza per la pace. Nessun rischio per le nostre carte e conti correnti, ma non ci sono prove sul fatto che il Pontefice si sia espresso sul testo virale.

