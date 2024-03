Ancora leggende sulle frasi di Papa Francesco su Pasqua e mangiare carne con digiuno oggi

Ci segnalano anche oggi la ricondivisione sui social di presunte frasi di Papa Francesco su Pasqua e mangiare carne con digiuno. A due giorni dalla Pasqua, ecco spuntare nuovamente le frasi di Papa Francesco su ciò che bisogna mangiare durante il periodo di Quaresima. Come già evidenziato durante il Carnevale, sta circolando un fantomatico discorso di Papa Francesco in relazione a quello che i cristiani possono mangiare in attesa della Santa Pasqua.

Cosa sappiamo sulle frasi di Papa Francesco riguardanti Pasqua e mangiare carne con digiuno oggi

Anche a febbraio, come vi abbiamo riportato, erano emerse frasi di Papa Francesco su Pasqua e mangiare carne con digiuno. In questo venerdì santo, che per molti cristiani è il giorno del digiuno, spuntano nuovamente queste frasi di Papa Francesco sui social che ormai in molti stanno condividendo senza accertarsi della fonte. Si parla nel dettaglio di un discorso sulla libertà di mangiare quello che si vuole nel periodo di Quaresima, perché per Papa Francesco il sacrifico deve avvenire nel cuore e di certo non nello stomaco.

Purtroppo sono tanti gli utenti, anche molto credenti, che si sono ritrovati a condividere queste presunte frasi del Santo Padre sui social, ma qui di vero non c’è assolutamente nulla. La religione cristiana preme molto sul digiuno nel periodo pasquale, con il divieto di mangiare la carne durante i venerdì della Quaresima. Sulla questione però non c’è mai stato un discorso reale da parte di Papa Francesco, eppure sui social si continua a condividere la frase “mangiate quello che volete a Pasqua“.

In questo venerdì santo è tornata alla ribalta questo fantomatico discorso del Papa, quando però in realtà non sono mai state pronunciate tali parole. Si tratta quindi di una probabile fake news che è ritornata alla ribalta, approfittando insomma dell’imminente arrivo della Pasqua, un modo per racimolare qualche like in più da chi ha diffuso tale bufala sulle frasi di Papa Francesco.

Ognuno chiaramente vive la propria fede come desidera, chi segue insomma alla lettera ciò che viene detto dal Vangelo e chi invece ne fa un’interpretazione personale, ma sta di fatto che la frase “mangiate quello che volete a Pasqua” non è mai stata detta da Papa Francesco. Smettiamola, dunque, con le frasi di Papa Francesco su Pasqua e mangiare carne con digiuno oggi.

