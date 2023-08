Paolo Bonolis arrestato, è la fine della sua carriera: bufala storica, cosa è successo al conduttore

C’era già stata una riproposizione a fine luglio, mentre oggi 10 agosto risulta più virale che mai la bufala relativa a Paolo Bonolis arrestato. Con tanto di foto che lo ritrae accantto alle Forze dell’Ordine, nel goffo tentativo di alimentare la fake news. Come accennato in precedenza, ne avevamo già parlato con un altro articolo, ma solo in queste ore stiamo assistendo ad una vera e propria ondata di ricondivisioni che generano incertezza sulle sue sorti. Cosa è successo al conduttore? Proviamo a fare il punto della situazione.

Paolo Bonolis arrestato: bufala periodica, cosa è successo al noto conduttore italiano

Provando ad andare per gradi, il conduttore in questo periodo è al centro delle cronache soprattutto per questioni legate al gossip, con un particolare riferimento alla fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli. Qualcuno, nello specifico, sta gonfiando ad arte una messa in scena attuata dal diretto interessato durante una trasmissione da lui condotta. In quel caso sembrò ammettere di essersi drogato, salvo far capire poco dopo al pubblico che stesse palesemente scherzando.

Tanto è bastato per dare l’input ai soliti noti nel creare post social “acchiappaclick“, al punto da creare una bufala. Già, perché imbattersi in contenuti come quelli che potete osservare con la foto collocata all’inizio del nostro articolo deve indurci per forza di cose a parlare di fake news. Una pratica sempre più diffusa, con link spesso e volentieri piazzati tra i commenti per indurre gli utenti a visitare il sito associato a quella pagina.

Dunque, cosa è successo al conduttore? Nulla, al di là della fisiologica sofferenza di chi sta affrontando una separazione. Di sicuro, parlare di Paolo Bonolis arrestato non fa altro che alimentare una bufala del tutto insensata, a conferma del fatto che questo 2023 sia totalmente caratterizzato da un modus operandi sbagliato di alcune realtà editoriali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.