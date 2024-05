Individuata (e sistemata) vulnerabilità in Google Chrome: meglio aggiornare

È stata recentissimamente individuata una vulnerabilità in Google Chrome, la CVE-2024-4671. È sempre saggio aggiornare i propri programmi, e questa volta lo è molto, e la stessa compagnia di Mountain View lo consiglia con ottime ragioni

Si tratta di una vulnerabilità che ove non corretta potrebbe consentire a siti malevoli creati allo scopo di eseguire codice sul vostro computer.

Buone notizie: l’aggiornamento è stato sistemato nell’attuale release di Google Chrome, e quindi di tutti i browser basati su Chromium. La lotta al bug è una costante che non finirà mai, come la lotta tra gli esperti di sicurezza e chi utilizza quei bug per scopi malevoli.

Si consiglia quindi agli utenti di aggiornare Chrome alla versione 124.0.6367.201/.202 per Windows e macOS e alla versione 124.0.6367.201 per Linux.

L’aggiornamento dovrebbe essere automatico, ma potrete verificare, e alla bisogna provvedere recandovi nel menù Impostazioni–>Informazioni del Browser, che qualora risultiate essere “in arretrato” vi darà la possibilità di aggiornare e installare.

