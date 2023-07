Riportano l’annuncio su Paolo Bonolis arrestato in diretta, ma è tutto inventato

Sta girando su Facebook un’immagine simile a quella che abbiamo riportato ad inizio articolo, con la quale viene annunciata in apparenza la notizia su Paolo Bonolis arrestato. Una svolta clamorosa per il conduttore televisivo, almeno in apparenza, che di recente è apparso sui giornali soprattutto per la sua vita privata. Dalla separazione con Sonia Bruganelli alla nuova fiamma, fino ad arrivare ad ulteriori progetti televisivi che lo potrebbero vedere protagonista nel corso dei prossimi mesi.

Stanno condividendo l’annuncio su Paolo Bonolis arrestato in diretta, ma è una bufala clamorosa

Insomma, c’è tanta carne a cuocere, ma tra i tanti rumors quello più assurdo ed insensato riguarda proprio Paolo Bonolis arrestato. Qualcuno ha già “denunciato” via social che si diano annunci di questo tipo in modo troppo superficiale, minacciando di segnalare il tutto a Facebook. A prescindere da questo, è chiaro che la tendenza di questo 2023 sia quella di utilizzare grafiche modificate, come avvenuto oggi, oppure di puntare tutto su titoli clickbait, che non hanno nulla a che vedere con la notizia del giorno.

In passato abbiamo parlato dello stesso conduttore in contesti diversi, soprattutto a proposito di un incidente avvenuto anni fa durante la registrazione di una puntata di Ciao Darwin. Stavolta, come avvenuto con Maurizio Mattioli, tutto ruota attorno ad un fantomatico arresto. Se con l’attore è stato utilizzato un titolo sbagliato, facendo riferimento ad un episodio del passato che lo ha visto uscire pulito da una brutta situazione, qui la faccenda appare molto diversa.

Nel caso del recente annuncio su Paolo Bonolis arrestato in diretta, però, c’è da dire che sia tutto inventato. Una bufala bella e buona, che non ha alcun appiglio con il passato del conduttore. Insomma, se con il trascorrere degli anni avete imparato ad apprezzarlo, probabilmente vi farà piacere sapere che sia libero al 100%.

