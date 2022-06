Rettifica su video e Paolo Bonolis per l’incidente di Gabriele Marchetti a Ciao Darwin

Ci sono alcuni chiarimenti importanti che vanno affrontati oggi, a proposito del grave incidente occorso a Gabriele Marchetti a Ciao Darwin nel 2019, soprattutto in riferimento alla posizione di Paolo Bonolis e al video che a detta di alcuni sta girando sul web. Rispetto a quanto riportato ieri con un primo articolo, in riferimento alla dura presa di posizione da parte della vittima della bruttissima caduta durante il gioco, infatti, occorre aggiornare il quadro con importanti aggiunte destinate all’opinione pubblica.

Chiarimenti importanti su video e Paolo Bonolis per l’incidente di Gabriele Marchetti a Ciao Darwin

Per farvela breve, occorrono due chiarimenti delicati sul video e su Paolo Bonolis per l’incidente di Gabriele Marchetti a Ciao Darwin. In primo luogo, quello che osservate nell’immagine ad inizio articolo non è sicuro sia un estratto del video dell’incidente. Abbiamo effettuato alcune verifiche, ma allo stato attuale non si hanno garanzia né in un senso, né nell’altro. La macabra curiosità nel prendere visione del terribile impatto dell’uomo sui rulli, dunque, resterà tale, anche perché un vero e proprio filmato da quello che ci risulta non esiste.

L’altro aspetto da considerare a proposito dell’incidente di Gabriele Marchetti a Ciao Darwin si riferisce alla presunta indifferenza di Paolo Bonolis nei confronti della storia dell’uomo. Tesi che è stata rettificata e se vogliamo smentita dall’avvocato di Marchetti, vale a dire Federica Magnanti, la quale ha confermato che dopo l’incidente sarebbero arrivate le chiamate sia di Mediaset, sia dello stesso Paolo Bonolis. In entrambi i casi, ci si voleva accertare delle sue condizioni.

Il legale ha anche aggiunto che nei mesi successivi una chiamata sarebbe arrivata anche dalla moglie dello stesso Paolo Bonolis, come riportato da Fanpage. Ribandendo che non esiste un video dell’incidente a Ciao Darwin, secondo il Corriere della Sera, Gabriele Marchetti avrebbe deciso di ritirare la querela nei confronti dei responsabili del programma Ciao Darwin, avendo ricevuto un risarcimento da RTI.

