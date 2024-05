Dal video del Brasiliano con Michelle Comi agli attacchi sulle misure: nuovo shitstorm da oggi

Il caso che tiene banco in questi giorni sui social riguarda il Brasiliano con Michelle Comi, in merito al video che mostrerebbe i due “influencer” impegnato in scene per adulti. Da giorni sta circolando questo contenuto, al punto che vi abbiamo già messi in guardia in merito ai possibili malware che potrebbero arrivare da mittenti sconosciuti. In un contesto del genere, dunque, occorre fare attenzione ed essere diffidenti rispetto a coloro che non conosciamo, come da anni proviamo a farvi presente.

Stiamo passando dal video del Brasiliano con Michelle Comi agli attacchi sulle sue misure: frontiera fresca dello shitstorm oggi

Dunque, dopo gli avvertimenti dei giorni scorsi, oggi tocca affrontare quella che potremmo definire la nuova frontiera dello shitstorm. Già, perché come se non bastassero le discussioni relative al video del Brasiliano con Michelle Comi, ora ci sono pesanti attacchi nei confronti di lui per le misure che sarebbero apparese evidenti durante la famosa sequenza. Veri e propri attacchi personali, che su TikTok e non solo hanno creato nuovi precedenti nel mondo delle offese web.

Per farvela breve, stiamo passando molto rapidamente dal video del Brasiliano con Michelle Comi agli attacchi sulle misure dell’uomo. Nonostante il nuovo tipo di shitstorm che abbiamo registrato oggi, il diretto interessato ha deciso di intervenire durante la trasmissione di Cruciani in radio, vale a dire La Zanzara, per giustificare la sua “performance” (senza smentire le voci), aggiungendo altri dettagli che confermano l’autenticità del filmato in questione.

In particolare, parlando del video del Brasiliano con Michelle Comi, ha precisato quale sia stato il compenso percepito per girare la scena (30.000 euro a suo dire) ed il fatto che abbia usato sostanze in apparenza non propriamente legali prima dell’incontro. Insomma, di male in peggio, con il contorno dello shitstorm al quale stiamo assistendo da alcuni giorni a questa parte sui social per le sue misure.

