Orsini non andrà in TV per diversi mesi: come nasce la decisione

Qualcuno parla già di poteri forti e di decisioni dettate da conflitti di interesse, ma evidentemente si ignorano dettagli importanti per quanto concerne la questione di Orsini che non sarà in TV nei prossimi mesi. Dopo le discussioni dei mesi scorsi, compresa quella con Massimo Giletti che abbiamo trattato anche sul nostro sito, ora dobbiamo prendere atto di come andranno le cose nello scorcio finale della stagione estiva. Forse anche in autunno, stando alle informazioni che sono state raccolte in mattinata.

Conferme su Orsini che non andrà in TV per alcuni mesi: cosa ha detto a Giffoni

L’annuncio su Orsini che non andrà in TV per diversi mesi è arrivato dal diretto interessato, in occasione del suo intervento a Giffoni. Come riportato da Giornalettismo, occorre prendere atto della scelta del docente, all’interno di un contesto televisivo che nei prossimi mesi potrebbe focalizzarsi su altre tematiche. Le elezioni previste a settembre, necessarie per creare una nuova squadra di governo, rischiano di distogliere l’attenzione del conflitto ancora in corso tra Russia ed Ucraina.

Sostanzialmente, Orsini precisa che sia una sua scelta quella di non andare in tv nei prossimi mesi, come confermato in occasione della sua apparizione al Festival di Giffoni. Aggiunge di avere ancora oggi tante richieste, ma complice l’arrivo nella sua vita di un bimbo che non ha neanche due anni, ha deciso di prendere una strada molto chiara per la sua carriera. Di sicuro, nonostante la scelta sia sua, non mancheranno le polemiche nei prossimi giorni.

Come accennato, c’è già chi pensa che la mancata apparizione di Orsini in TV nei prossimi mesi sia decisa da vertici aziendali “corrotti”. Vedremo se questo chiarimento, che vale anche come conferma a voci che girano da tempo in rete, sarà sufficiente per calmare i bollenti spiriti dei soliti complottisti a sostegno di Putin e della Russia.

