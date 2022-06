Stavolta Giletti replica ad Orsini sulla mancata libertà d’espressione: “Intanto sta qua a parlare”

Massimo Giletti si appresta a chiudere una stagione televisiva dove abbiamo avuto modo di conoscere in maniera piuttosto dettagliata il pensiero di Alessandro Orsini, professore della Luiss, autore di alcune uscite discutibili a “Non è l’Arena”. Siamo abituati ormai alle ospitate, sulle diverse reti televisive, di Alessandro Orsini, il quale ama parlare nei talk show del proprio pensiero sulla guerra e non solo.

Cosa ha detto Giletti ad Orsini sulla libertà d’espressione in Italia

Un altro capitolo su loro due, anche se differente rispetto a quanto riportato alcuni giorni fa. Senza dubbio è stato uno degli ospiti più presenti in trasmissioni di questo tipo, con Giletti che gli ha dato modo di parlare più volte all’interno di Non è l’Arena, evidenziando anche pensieri assolutamente non condivisibili. Eppure questo sembra non bastare ad Alessandro Orsini e nella puntata di ieri sera, l’ultima per questa stagione televisiva di Giletti, ha avuto il coraggio di dire di non avere libertà di espressione.

Orsini ha evidenziato come non sia libero di parlare alla popolazione, definendosi addirittura falla del sistema, ma chiaramente tale considerazione non è stata condivisa da Giletti. Il presentatore di Non è l’Arena gli ha fatto notare come quest’anno abbia avuto tanto spazio in televisione, è stato quasi ospite fisso della sua trasmissione e nessuno gli ha mai impedito di esprimere il suo pensiero.

Non ha accettato assolutamente il vittimismo mediatico tentato da Orsini, anzi gli ha detto che in Russia non avrebbe avuto modo di attaccare così fortemente Putin, come sta facendo qui in Italia con Draghi. Non è quindi vero che persone come lui non abbiano spazio in televisione e soprattutto non abbiano la libertà di esprimere le loro idee, Orsini è stato onnipresente sul piccolo schermo quest’anno e non è mai stato censurato. Come avvenuto ieri sera.

Giletti quindi non ci sta che il professore Orsini voglia sentirsi una vittima, perché non lo è ed anche nell’ultima puntata di Non è l’Arena ha avuto spazio di sparare le sue “bordate“, come sono state definite dal conduttore.

