Orribile uscita negazionista del figlio di Enrico Montesano: Libero valuta il licenziamento

Si possono avere tante opinioni sul Covid e sulla gestione dell’emergenza sanitaria dal punto di vista politico nel corso degli ultimi due anni, ma le uscite pubbliche da parte del figlio di Enrico Montesano sono andate oltre. Persino l’etichetta “negazionista” pare poco rispetto a specifiche dichiarazioni, superando i livelli che abbiamo toccato in questi mesi con le imprecisioni di suo padre. Vedere per credere quanto vi abbiamo riportato negli ultimi tempi attraverso un altro articolo sul nostro sito.

Esagerate le parole da negazionista del figlio di Enrico Montesano: Libero vuole prendere provvedimenti

Andiamo con ordine, in quanto il figlio di Enrico Montesano da quello che ci risulta collabora con Libero. Nonostante il buon Tommaso non sia nuovo ad uscite da negazionista su Twitter, quanto scritto nella giornata di martedì ha superato ogni limite. Al punto che la sua redazione non ha più potuto far finta di nulla. Già a giugno 2020, infatti, le sue parole sulle bare di Bergamo avevano sollevato un polverone. Tuttavia, senza alcuna conseguenza dal punto di vista professionale.

Ieri 8 febbraio, però, la goccia che ha fatto crollare letteralmente il vaso: “Le bare di Bergamo stanno al Covid-19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro“. Per la cronaca, l’account Twitter fino a poche ore fa associato al figlio di Enrico Montesano risulta sospeso. Possibile che Tommaso si sia reso conto di averla farla fatta grossa, provando a cancellare tutte le tracce della sua uscita. Troppo tardi, visto che Libero ha diffuso una nota di scuse per le famiglie delle vittime Covid a Bergamo sul sito del giornale, con tanto di firma di Alessandro Sallusti.

La comunicazione ufficiale porta alla luce anche i potenziali provvedimenti per il figlio di Enrico Montesano. Arrivati a questo punto, infatti, Tommaso rischia il licenziamento da parte di Libero dopo le sue parole da negazionista.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.