Orario chiusura e scaletta prima serata del Festival di Sanremo 2024: cosa sappiamo per ora

Stanno venendo a galla in queste ore le prime informazioni per quanto concerne l’orario di chiusura e la scaletta prima serata del Festival di Sanremo 2024. Cosa sappiamo per ora? Occorre affrontare un punto alla volta, perché di recente Amadeus ha dichiarato pubblicamente che si farà molto tardi, senza indicare il minuto preciso entro il quale volgerà al termine non solo l’attesissima puntata di martedì 6 febbraio, con la quale prenderà il via la nuova edizione, ma anche quelle successive.

Riscontri su orario chiusura e scaletta prima serata del Festival di Sanremo 2024: le informazioni disponibili per ora

Dopo le bufale dei giorni scorsi su Claudio Baglioni, da noi trattate, tocca soffermarsi sulla nuova edizione della tanto attesa rassegna canora. Provando a fare il punto della situazione su orario chiusura e scaletta prima serata del Festival di Sanremo 2024, possiamo dire che con ogni probabilità domani sera si andrà oltre l’1.30. Ufficialmente, dovrebbe essere questa la timeline per la trasmissione, ma come sempre siamo destinati a sforare, pur non andando oltre le 2.

Staremo a vedere come si articoleranno le serate successive. Frammentarie anche la scaletta prima serata del Festival di Sanremo 2024. Allo stato attuale, è stato diffuso solo l’elenco dei partecipanti che saliranno sul palco. In ordine alfabetico e senza un ordine preciso, visto che quest’ultimo probabilmente sarà noto solo nella giornata di martedì. Chi dice il contrario, almeno per ora, alimenta una bufala:

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Angelina Mango – “La noia”

Annalisa – “Sinceramente”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Clara – “Diamanti grezzi”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Diodato – “Ti muovi”

Emma – “Apnea”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Gazzelle – “Tutto qui”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Ghali – “Casa mia”

Il Tre – “Fragili”

Il Volo – “Capolavoro”

Irama – “Tu no”

La Sad – “Autodistruttivo”

Loredana Berté – “Pazza”

Mahmood – “Tuta gold”

Maninni – “Spettacolare”

Mr.Rain – “Due altalene”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Renga-Nek – “Pazzo di te”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

Rose Villain – “Click boom!”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Vi terremo aggiornati, nelle prossime ore, a proposito di eventuali informazioni aggiuntive a proposito dell’orario chiusura e scaletta prima serata del Festival di Sanremo 2024, visto che come sempre le informazioni sulla gara canora sono in continua evoluzione. Occhio alle fonti non confermate nei prossimi giorni.

