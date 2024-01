Dal ritiro per la sua età a Claudio Baglioni morto: tante incomprensioni oggi

Stiamo passando velocemente dai rumors sul ritiro per il raggiungimento di un’età tale da consigliargli riposo, alle indiscrezioni su Claudio Baglioni morto. Tutto nasce dall’annuncio arrivato dal diretto interessato, intenzionato a non apparire più davanti alle telecamere a partire dal 2026. Una questione che va chiarita, alla luce di alcuni titoli decisamente forzati tra quelli che possiamo osservare sui social da alcune ore a questa parte, visto che determinate realtà editoriali hanno deciso di ricamarci.

Qualcuno sta passando dal probabile ritiro per la sua età a Claudio Baglioni morto: diverse incomprensioni in queste ore

Se da un lato in passato abbiamo parlato dell’artista per smentire che il suo compenso maturato al Festival di Sanremo fosse finito in beneficenza, come vi abbiamo riportato a suo tempo con un altro articolo, oggi è fondamentale focalizzarsi su altre tematiche. E così si parte da una notizia vera, quella del probabile ritiro dalle scene tra un paio di anni, fino ad arrivare a titoli che ci lasciano credere qualcosa di non veritiero sulla realtà odierna.

Claudio Baglioni non è certo giovanissimo. Se vi state ponendo quesiti sull’età, bisogna tener presente che parliamo di un cantante di 72 anni e che tra due anni saremo a 74 primavere. Insomma, una decisione comprensibile la sua, anche se in tanti stanno mettendo in discussione l’autenticità del post, o in alternative delle sue reali intenzioni. Insomma, non si esclude che possa trattarsi di uno scherzo, ma al momento questa appare un’ipotesi abbastanza remota dando uno sguardo al suo storico.

In sostanza, se da un lato bisogna considerare realistico l’annuncio sul ritiro per il raggiungimento dell’età opportuna, al contempo smentiamo chi parla di ultimo saluto o di addio, visti alcuni contenuti palesemente acchiappaclick in merito a Claudio Baglioni morto. Purtoppo, come sempre avviene in questi casi, abbiamo chi prova ad approfittarne.

