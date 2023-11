Ora se la prendono con il ristorante La Cicogna dei genitori di Filippo Turetta a Torreglia

Uno strano trend social quello che ci è stato segnalato nel corso delle ultime ore, visto che tanti utenti pare se la stiano prendendo con il Ristorante La Cicogna di Torreglia, essendo l’esercizio commerciale portato avanti e gestito dai genitori di Filippo Turetta. Non abbiamo tra le mani documenti ufficiali utili per confermare al 100% la notizia, ma a prescindere da questo tante persone mostrano ancora una volta poco tatto nel gestire le reazioni emotive ad un annuncio che ha scosso l’opinione pubblica.

Basta prendersela con il ristorante La Cicogna solo perché gestito dai genitori di Filippo Turetta

Come se non bastassero le voci senza fonti in merito a Filippo Turetta ritrovato morto, come abbiamo portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un altro articolo nel tentativo di farvi capire che non ci siano conferme allo stato attuale, oggi tocca dunque focalizzarsi su un nuovo trend social. Prendersela coi genitori del probabilissimo omicida di Giulia Cecchettin, infatti, non ci renderà persone migliori. A prescindere dal fatto che si possano fare mille discorsi sull’educazione da dare ai propri figli e sul livello culturale con cui tutti dovrebbero crescere ai giorni d’oggi.

Tante cose non le sappiamo e non le sapremo mai, motivo per il quale dobbiamo stare un attimo fermi e buoni. Lasciamo lavorare in santa pace le Forze dell’Ordine, impegnate a ritrovare Filippo Turetta. Ammesso che il ragazzo avvistato anche in Austria con la sua auto sia ancora in vita. A prescindere da tutte queste considerazioni, nessuno ha il diritto di giudicare il contesto nel quale il ragazzo sia cresciuto.

E questo vale anche per gli sforzi economici fatti negli anni dai genitori del giovane. Per tutte queste ragioni, troviamo incomprensibili le critiche al ristorante La Cicogna di Torreglia da parte di coloro che non lo hanno mai frequentato in questi anni, per il solo legame con Filippo Turetta.

