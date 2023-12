OKI ritirato dal mercato italiano: riscontri su AIFA evidenziano la bufala

OKI ritirato dal mercato italiano, con intervento diretto dell’AIFA. Si parla nello specifico di ricerche che avrebbero fatto emergere la presenza di un elemento non specificato e nocivo per la nostra salute all’interno di un antinfiammatori a dir poco popolare qui in Italia. Insomma, una di quelle catene virali che per forza di cose allarmano non poco le persone nel nostro Paese, anche perché viviamo un periodo dell’anno in cui si fa ampio ricorso ai farmaci. Tra malanni ed acciacchi vari, infatti, è forse questo il momento più caldo in tante famiglie.

OKI ritirato dal mercato italiano per intervento diretto di AIFA: fermiamo la catena

Il problema risiede ancora una volta nel fatto che queste notizie mai confermate abbiano preso piede su TikTok. Come avvenuto con le maschierine da ritirare in piena emergenza pandemica, anche se in quel caso ci si è concentrati soprattutto su Facebook e su notizie che evidentemente meritavano un approfondimento, oggi la storia appare diversa. Già, perché parlare di OKI ritirato dal mercato italiano senza aver consultato fonti autorevoli è assai irresponsabile.

Basti pensare al fatto che, per noi, è stato sufficiente fare un giretto sul sito ufficiale di AIFA ed effettuare una ricerca interna con “OKI” per scoprire che, in realtà, non vi siano comunicazioni ufficiali in merito. Per non parlare del fatto che i vari TG nazionali e le principali testate nel nostro Paese non abbiano mai aperto parentesi in merito. Dunque, in questo frangente il “nessuna fonte” è così forte da indurci a parlare senza troppi indugi di “bufala“.

Per questo motivo invitiamo tutti coloro che hanno condiviso post su “OKI ritirato dal mercato italiano”, in seguito ad intervento diretto di AIFA, a rimuovere i suddetti post nel più breve tempo possibile. Qualora ci fossero ulteriori aggiornamenti da dover esaminare, vi faremo sapere tempestivamente.

