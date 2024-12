Oggi non funziona il login PST Giustizia: problemi di accesso e nota ufficiale

Abbiamo conferme che oggi non funziona il login PST Giustizia, con relativi problemi di accesso e nota ufficiale da considerare. Potrebbe essere possibile fare i conti con problemi riguardanti il caricamento delle pagine questo martedì, secondo alcune segnalazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere proprio in questi minuti.

Al momento della pubblicazione del nostro pezzo ci sono prese di posizione ufficiali da parte dello staff, motivo per il quale conosciamo l’origine della suddetta anomalia, in attesa di individuare le tempistiche necessarie affinché ci si possa mettere questo bug alle spalle. Fatte tutte le premesse del caso, occorre comunque approfondire la questione.

Conferme che oggi non funziona il login PST Giustizia: riscontri sui problemi di accesso e nota ufficiale

Vicenda che ha analogie rispetto a quella trattata alcuni mesi fa in altri contesti. Secondo le informazioni raccolte finora, alunci utenti avrebbero registrato problemi con il caricamento della pagina login oggi 17 dicembre. Non è chiaro se si tratti di un disservizio relativo ad accesso indesiderato ai server, oppure se il bug sia collegabile in modo esclusivo alla piattaforma in questione.

Di sicuro, almeno per ora, i problemi con il caricamento della pagina login PST Giustizia venuti a galla questo martedì riguardano tutti, come si percepisce dai numeri riscontrati in mattinata da. Situazione che, a prescindere, va monitorata con grande attenzione in giornata, in modo da farsi un0idea più precisa sulla reale portata del malfunzionamento. A tal proposito, qualora abbiate riscontrato il medesimo errore nelle ultime due ore, non esitate a commentare il nostro articolo di oggi.

Solo così capiremo quanto siano estesi i problemi riguardanti il caricamento del login PST Giustizia, visto che non funziona l’accesso alla piattaforma. Si spera che i problemi possano essere superati entro questo pomeriggio, stando a quanto si percepisce dal comunicato ufficiale.

