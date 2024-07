Oggi 3 luglio non funziona il login Edenred: problemi per i beneficiari ticket restaurant

Abbiamo conferme sul fatto che oggi 3 luglio non funziona il login Edenred, considerando il fatto che dalle prime ore del mattino di questo mercoledì vengono registrati problemi per i beneficiari ticket restaurant. Al momento della pubblicazione del nostro primo approfondimento a tema, a quanto pare, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte di un brand che in passato è finito al centro di molte polemiche per altre questioni, ma è chiaro che a stretto giro gli utenti si aspettino un segnale più concreto sotto questo punto di vista.

Confermato che oggi 3 luglio non funziona il login Edenred: riscontrati problemi per i beneficiari ticket restaurant

Non disponiamo di account ufficiali, visto che non usufruiamo del servizio in questione, motivo per il quale non possiamo riportarvi esperienze dirette in merito, ma i recenti riscontri trapelati di recente evidenziano che, effettivamente, ci stiamo ritrovando al cospetto di una situazione simile rispetto a quella che abbiamo analizzato non molto tempo fa con l’Agenzia delle Entrate sul nostro sito. L’auspicio è che tutto possa rientrare nel più breve tempo possibile.

Il fatto oggettivo, osservando anche le testimonianze degli utenti raccolte in rete, è che oggi 3 luglio non funziona il login Edenred. Nonostante non sia ancora chiara l’origine dei problemi che sono stati riscontrati dalle 9 di questa mattina per i beneficiari ticket restaurant. Si tratta di un servizio sempre più diffuso, che non a caso sta creando notevoli disagi con la problematica server venuta a galla in giornata.

Al netto della limitata attività social dell’azienda, proveremo a tenervi aggiornati in tempo reale sullo stato del servizio e su eventuali interventi a stretto giro dell’area tecnica, sperando che il disservizio possa essere archiviato entro il primo pomeriggio. Nel frattempo, se avete modo di confermare che oggi 3 luglio non funziona il login Edenred, scriveteci pure per fornirci ulteriori informazioni sui problemi per i beneficiari ticket restaurant.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.