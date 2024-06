Segnalati problemi con cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oggi per il 730

Vengono segnalati in questi minuti problemi che possiamo confermare, a proposito del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, in riferimento a coloro che hanno bisogno di accedere al proprio 730 ed alla relativa domanda precompilata. Un disservizio venuto a galla attorno alle 11 di oggi 26 giugno, in attesa di un’eventuale comunicazione ufficiale da parte dello staff tecnico per fare chiarezza su quanto avvenuto. Al contempo, però, è giusto evidenziare che le altre aree del sito pare stiano funzionando regolarmente.

Si registrano problemi con cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oggi per chi accede al 730

In un contesto simile, dunque, potremmo dire che si sia venuta a ricreare una situazione che ha delle analogie rispetto a quella che abbiamo trattato nel 2023 con un altro articolo. Il disservizio potrebbe rientrare in fretta, ma al momento è oggettivo che vi siano delle anomalie, in relazione ai problemi riscontrati da numerosi utenticon cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oggi per il 730. La speranza è che tutto possa essere archiviato nel più breve tempo possibile, magari entro il primo pomeriggio.

Di sicuro, la questione va monitorata, perché i problemi con cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oggi per il 730 sono confermati anche da alcuni commenti sui social: “Vogliamo provvedere a riparare il sito, il cassetto fiscale da stamattina non va, please. Perchè oggi una volta entrato nella mia area riservata non riesco ad entrare nel mio cassetto fiscale? Il sistema mi risponde sessione invalida, mentre per il resto funziona regolarmente“.

Insomma, appaiono oggettivi problemi con cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate oggi 26 giugno, per chi prova ad accedere al proprio 730. Impossibile prevedere i tempi di ripristino, ma va detto che in casi simili l’area tecnica sia solita intervenire a stretto giro. Insomma, ci sono buone ragioni per essere ottimisti sotto questo punto di vista.

