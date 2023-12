Oggi non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate: problemi con login e cassetto fiscale

A quanto pare oggi non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate, con segnalazioni di problemi riguardanti il login alla propria area riservata ed all’accesso al cassetto fiscale che si susseguono da diverse ore. Dettagli raccolti oggi che vanno esaiminati con attenzione, se non altro perché in tanti sono ancora scottati dal disservizio con il cedolino NoiPA che si trascina ormai da un paio di settimane. Come del resto abbiamo avuto modo di osservare tramite gli aggiornamenti che abbiamo pubblicato fino alla giornata di ieri.

Confermato che oggi non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate: diffusi i problemi con login e cassetto fiscale

Dunque, se da un lato abbiamo riscontri oggi che non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate, essendo ancora registrati problemi con login e cassetto fiscale, allo stesso tempo in tanti vogliono capire in quale direzione stiamo andando sul fronte assistenza. Attraverso i commenti di alcuni utenti, comunque, abbiamo raccolto qualche informazione in più sul disservizio venuto a galla oggi 14 dicembre:

“Il sito è off line per problemi a Westpole che fornisce i servizi a PA digitale, opportuno sarebbe un provvedimento ex art 9 L. 212/2000 per forza maggiore”;

“Vai con il solito portale perfettamente in grado di gestire i miliardi di dati che pretendono vengano inviati.. di cui una valanga ridondanti se non inutili. Miliardi di fatture elettroniche da conservare, miliardi di deleghe comprese quelle del cliente se fa una scoreggia dentro lo studio del commercialista”;

“Il sito Fisconline e il portale Fatture e Corrispettivi da ieri non sono accessibili. Qualcuno ha avuto lo stesso problema?”.

Nel momento in cui pubblichiamo il nostro articolo, va detto, non ci sono comunicazioni ufficiali da parte dell’assistenza. Se da un lato non funziona il sito dell’Agenzia delle Entrate, dunque, allo stato attuale è impossibile prevedere quando verranno risolti i problemi con login e cassetto fiscale.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.