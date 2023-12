Due date sui pagamenti stipendi, ma giallo su cedolino NoiPA che non funziona ed Errore 403

Dopo due settimane di voci, promesse e commenti riguardo il cedolino NoiPa che non funziona, condito da lamentele sul login alla piattaforma ed Errore 403, oggi 13 dicembre abbiamo finalmente qualche notizia più concreta da sottoporre ai nostri lettori. Nello specifico, l’altro tema caldo del momento riguarda il pagamento stesso degli stipendi, come del resto abbiamo accennato anche nella giornata di ieri con un ulteriore approfondimento. Proviamo a vederci chiaro una volta per tutte.

Spuntano date sui pagamenti degli stipendi, ma restando i dubbi su cedolino NoiPA che non funziona ed Errore 403

Sostanzialmente, il discorso di oggi va scisso in due punti importanti. Da un lato, infatti, abbiamo finalmente la possibilità di concentrarci su due date relative ai pagamenti degli stipendi per chi ha accumulato degli arretrati. A quanto pare, infatti, sta scattando in queste ore un’emissione urgente che dovrebbe coinvolgere i supplenti brevi e saltuari. Sostanzialmente, si vuole garantire il pagamento puntuale degli stipendi, aggiungendo una volta per tutte anche gli arretrati, includendo in questo discorso le rate di pagamento autorizzate.

Secondo alcune fonti, pare che l’emissione speciale possa scattare oggi 13 dicembre, andando ad aggiungere al discorso anche le tanto discusse rate di settembre e ottobre per chi non ha ancora ricevuto accrediti. Ci sarà poi un’ulteriore liquidazione di questi fondi, che allo stato attuale pare essere programmata a partire dal 27 e 28 dicembre 2023. Insomma, ci aspettano settimane molto calde per gli utenti.

In secondo luogo, l’imminente pagamento degli stipendi non cancella la mancata diffusione di comunicazioni ufficiali a proposito del cedolino NoiPA non consultabile da poco meno di quindici giorni. Senza dimenticare che non funziona con tanto di Errore 403 che persiste da tempo. Staremo a vedere come andranno le cose nei prossimi giorni, fermo restando che l’assistenza nei giorni scorsi ci ha parlato di impegno nel rendere di nuovo tutto operativo entro il 15 dicembre.

