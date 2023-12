Ore calde per cedolino NoiPA: aggiornamenti su stipendi, area riservata e login che non funziona

Ci sono alcuni aggiornamenti da dare, in queste ore, a proposito di un tema caldissimo come il cedolino NoiPA, visto che da circa dieci giorni non funziona l’area riservata della piattaforma. Premesso che i problemi di login sono poca cosa rispetto ai ritardi che stiamo accumulando con gli stipendi da erogare per i supplenti (a quanto pare a tanti mancano ancora i corrispettivi di ottobre e novembre, oltre a dicembre), è chiaro che alla base di tutto ci sia un qualcosa che non funziona e che arreca danno a tutto il settore.

Qualcosa si muove per il cedolino NoiPA: riscontri oggi su stipendi, area riservata e login che non funziona in Italia

Se da un lato i feedback di ieri si sono rivelati poco incoraggianti, come abbiamo riportato con un altro articolo, oggi 10 dicembre abbiamo un paio di fattori da prendere in considerazione. Dettagli che, quantomeno, ci fanno vedere un po’ di luce dopo giorni e giorni con cedolino NoiPA ed area riservata che non funziona.

Partiamo dai commenti degli utenti sui social, da suddividere tra coloro che maninfestano rabbia e chi invece ha riscontri più pratici che possono tornare utili questa domenica:

“Non ci sono parole, al 10 del mese non si può vedere nemmeno per conoscenza lo stipendio percepito”;

“È indegno di un paese civile. 1 settimana fuori servizio. Cambiate mestiere e assumente tecnici capaci”;

“Più di una settimana, è dal 27 che non va”;

“Nessuno è contento di voi NoiPA. Il tasso di gradimento è meno dell’1%, se a voi sta bene così”;

“Io sono riuscita a visualizzare prima un cedolino, poi due cedolini di importi diversi dal primo, adesso siamo tornati al primo cedolino. Ma cosa state combinando? Siete indecisi su quanto darmi questo mese?;

“Oggi non si entra ancora”;

“Anzi mi dice errore e che non sono abilitata”;

“Ho fatto una supplenza temporanea. Su istanze on line la mia prestazione risulta in “elaborazione da Noipa” dal 27 novembre quindi presumo che non è solo un problema di visualizzazione per noi utenti ma che avete proprio dei problemi al vostro sistema”;

“Ormai 13 giorni sono passati e non ho idea di quanto sarà il mio stipendio”.

Dunque, qualcuno ha avuto modo di visualizzare il cedolino NoiPA in queste ore, pur con pesanti limitazioni. Segnale sul fatto che i tecnici stiano lavorando, mentre a noi l’assistenza ha fatto sapere che ci si aspetta una svolta risolutiva entro inizio settimana, pur non fornendoci tempistiche precise per il ripristino dell’area riservata e del login. Senza dimenticare il pagamento degli stipendi ovviamente.

