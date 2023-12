Indicazioni sul cedolino NoiPa e sull’area riservata che non funziona durante il weekend

Non c’è sosta per il giallo riguardante il cedolino NoiPA, senza dimenticare l’area riservata che non funziona, visto che nel corso del weekend ancora non riusciamo a metterci alle spalle i problemi degli ultimi dieci giorni. Dopo aver riportato i feedback degli utenti nella giornata di ieri, come avrete notato con l’approfondimento che ha provato a fare luce sulla situazione, tocca per forza di cose concentrarsi sugli scenari a breve termine per chi fa fatica ad accedere al documenti inerente il mese di dicembre.

Prospettive sul cedolino NoiPa e sull’area riservata che non funziona durante il weekend in corso

Quali sono al momento gli scenari riguardanti il cedolino NoiPa e l’area riservata che non funziona durante il weekend? Difficile nutrire certezze sotto questo punto di vista, perché se è vero da un lato che nella mattinata di venerdì ci siano stati brevi momenti di luce, è innegabile che con il trascorrere delle ore non sia stato registrato un miglioramento tangibile della situazione. Insomma, come emerge dai commenti che trovate qui di seguito, non siamo ancora giunti ad una conclusione:

“Imbarazzanti! Ad oggi 9 dicembre alle ore 8.07 non fa accedere al sito. “accessdag.mef.gov.it al momento non è in grado di gestire la richiesta”;

“Tra un po’ sul Bignami vi mettono come sinonimo di incompetenza”;

“Ma anche oggi non funziona? Ma può sapersi quando sarà ripristinato il tutto?”;

“Ancora tutto disabilitato. Più che Noipa è Noipietà! Tornate alle vecchie buste paga cartacee se non si è capaci di gestire un sistema!”;

“Per quanto tempo deve durare questa inibizione, qualche decina di anni?”;

“Dopo la settimana di inibizione il Servizio è inaccessibile. Ottimo lavoro”.

Provando a sentire l’assistenza, emerge che non sarà facile mettersi alle spalle i problemi tecnici durante questo weekend. Dunque, occorre pazienza sul cedolino NoiPa e sull’area riservata che non funziona nei prossimi giorni.

