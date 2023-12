Segnali di vita per il cedolino NoiPA e login area riservata che non funziona oggi 8 dicembre

La premessa dalla quale occorre partire oggi sul cedolino NoiPA e sul login per l’area riservata che non funziona è molto chiara. La scadenza (che in realtà scadenza drastica non era, come abbiamo specificato ieri tramite un altro approfondimento) è stata disattesa, al punto che tante persone venerdì mattina ancora non riescono a visualizzare il documento di dicembre. C’è dunque tanta delusione per chi auspicava che dal giorno 7 di questo mese tutto potesse rientrare, nonostante l’assistenza abbia da sempre specificato che la timeline era più un “a partire da” che un “entro“. Dettaglio, questo, che fa tutta la differenza del mondo.

Buoni presupposti per il cedolino NoiPA e login area riservata che non funziona oggi 8 dicembre: l’assistenza si sta muovendo

Premesso questo, occorre evidenziare che finalmente abbiamo segnali di vita a proposito del cedolino NoiPA e login all’area riservata che non funziona oggi 8 dicembre. Dando uno sguardo ai social, infatti, registriamo più di una testimonianza secondo cui nella mattinata di venerdì, per qualche minuto, tutto sia apparso funzionante. Se da un lato al momento della nostra pubblicazione siamo ancora in “down”, quello riportato è comunque un indizio del fatto che tutto potrebbe rientrare a breve. Resta la rabbia delle persone:

“A me continua a dire che la pagina non funziona”;

“Non funziona un bel nulla. Non carica l’accesso spid e restituisce messaggio di autenticazione fallita. Difficile renderla peggiore di quel che era. Hanno fatto un ottimo lavoro”;

“Non funziona niente, con accesso tramite SPID appena si autorizza l’applicazione si offende”;

“Mi correggo, aggiorno dicendo che adesso si offende anche quando si osa chiedere l’accesso tramite spid”;

“Stamattina ero riuscito ad accedere, adesso avranno ancora problemi”;

“La Pubblica Amministrazione muove rimproveri ai privati cittadini, quotidianamente. Eleva verbali e sanziona ogni errore, ma è d’esempio?”;

“Non funziona ancora, ho appena provato”;

“L’importante è che accreditino, a questo punto. Speriamo che quello funzioni”;

“Quando si riesce ad accedere in area riservata è il nulla assoluto, uno schermo bianco saranno sistemi complessi, non discuto, ma se i riferimenti sono questo e il sito INPS siamo davvero messi male, ma abbiamo ampi margini di miglioramento, si realizzeranno?”.

Ora, se è giusto riportare i feedback negativi, è altrettanto doveroso concentrarsi su chi oggi 8 dicembre ha toccato con mano segnali di vita per il cedolino NoiPA e login area riservata che non funziona. Ancora un po’ di pazienza.

