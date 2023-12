Sempre bloccato il cedolino NoiPA con area riservata che non funziona: assistenza chiara oggi

Risulta ancora bloccato il cedolino NoiPA oggi 7 dicembre, con area riservata a conti fatti inaccessibile, come del resto vi avevamo anticipato nei giorni scorsi con altri approfondimenti. Una nota ufficiale dell’assistenza diramata la scorsa settimana ha creato confusione, in quanto si è parlato di ripristino della piattaforma a partire da questo giovedì, visto che non funziona nulla da diversi giorni ormai. Tuttavia, nessuno ha mai scritto o detto “entro il 7 dicembre“, motivo per il quale era abbastanza prevedibile che in queste ore avremmo ancora riscontrato difficoltà.

Riscontri dall’assistenza sul cedolino NoiPA con area riservata che non funziona oggi 7 dicembre

Cosa ci dice l’assistenza? Anche stamane abbiamo provato a contattarla, con l’obiettivo di ottenere qualche informazione in più sul cedolino NoiPA con area riservata che non funziona. In pratica, ci è stato comunicato telefonicamente che l’obiettivo resta quello di sbloccare tutto entro oggi, ma allo stato attuale nessuno è in grado di dare garanzie in merito. Disagio in corso confermato anche da alcune testimonianze sui social:

“Io non riesco ancora ad entrare. Ma come si fa ad essere ancora così poco efficienti dal punto di vista telematico? Inorridita”;

“Ancora in manutenzione straordinaria”;

“Per vedere la busta paga, devo venire a Roma? Si stava meglio quando si stava peggio. Volete fare passi avanti ma si fanno soltanto passi in dietro. Non siete in grado di superare le menti pensanti degli anni 60. Ritornate a scuola. E un consiglio”;

“Nessuna novita?”;

“Sono giorni ormai che il sito è fuori servizio per manutenzione straordinaria. Ma siete andati tutti in ferie?

“Non doveva essere funzionante dal 7/12?“.

Dunque, ancora nulla da fare con il cedolino NoiPA con area riservata che non funziona, ma allo stato attuale non possiamo escludere che la situazione si sblocchi oggi stesso. Possiamo soltanto portare pazienza, con l’auspicio che i tecnici riescano a risolvere tutto.

