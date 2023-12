Svolta per il cedolino NoiPA con area riservata che non funziona: riscontri sul login

Potrebbe essere dietro l’angolo una svolta per il cedolino NoiPA con area riservata che non funziona, alla luce dei nuovi riscontri sul login. Da un lato, infatti, ci sono nuove testimonianze degli utenti che oggi 6 dicembre lasciano ben sperare tutti coloro che nel corso dell’ultima settimana hanno affrontato più di un disagio con questa piattaforma. Dall’altro, ci sono elementi aggiuntivi che abbiamo raccolto per voi nella mattinata di mercoledì.

Novità per il cedolino NoiPA con area riservata che non funziona: nuovi aggiornamenti sul login

Per quale motivo parliamo di possibile svolta riguardante il cedolino NoiPA con area riservata che non funziona? Qui di seguito, come potrete notare, abbiamo a disposizione nuovi riscontri sul login, con una situazione generale che apparentemente sta iniziando gradualmente a rientrare. Possibile, però, che l’utente si imbatta in informazioni sbagliate o ancora non aggiornate. Ecco alcuni feedback per tutti:

“Non si riesce neanche ad entrare nel sito, sono operatrice e devo inserire i dati di diverse pratiche di liquidazione”;

“Buongiorno, come da vostro calendario, oggi l’applicativo dovrebbe funzionare già dalle ore 7. Purtroppo non è cosi

“Con la app, aperta ora, si vede importo e il mio è molto più basso di dicembre 22”;

“Io vedo la rata della tredicesima ma non vedo gli arretrati”;

“Oggi si entrava nella area riservata ma non si vedeva poi nulla! Dice solo che la rata di dicembre è in consolidamento”.

Oltre alle testimonianze appena riportate e al nostro approfondimento della giornata di ieri, possiamo aggiungere qualche altro dettaglio in merito ai problemi che non consentono di visualizzare il cedolino NoiPA. Nello specifico, in mattinata l’assistenza ha espresso maggiore fiducia sul fatto che entro domani 7 dicembre si possa sbloccare definitivamente la situazione relativa all’area riservata. In questo modo, tutti potrebbero effettuare il login senza limitazioni prima del ponte dell’Immacolata.

