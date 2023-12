Ulteriore ritardo per il cedolino NoiPA ed area riservata che non funziona: quando torna

Occorre portare all’attenzione di chi ci segue un ulteriore aggiornamento sul cedolino NoiPA e sull’area riservata che non funziona da diversi giorni, dopo il bollettino che abbiamo provato a condividere nei giorni scorsi. Già, perché da giorni si parla di una timeline molto precisa per il ripristino del servizio, complice una comunicazione ufficiale che è pervenuta direttamente dall’assistenza, ma in tanti stanno ignorando un dettaglio che abbiamo deciso di approfondire nelle ultime ore.

Chiarimenti sul nuovo ritardo per il cedolino NoiPA ed area riservata che non funziona: capiamo quando torna

Tutto ruota attorno ad un post fornito dallo staff la scorsa settimana su Facebook, tramite il quale si è parlato di una tempistica apparentemente precisa per rivedere operativa la propria area riservata. Parliamo, nello specifico, di giovedì 7 dicembre, nel pomeriggio. Quello che in tanti ignorano, è un elemento che è stato annunciato dall’assistenza tramite il comunicato social in questione. Vale a dire quel “non prima“.

Un aspetto che ci ha indotto a contattare l’assistenza per capirci qualcosa di più e, dopo una lunga attesa, in effetti abbiamo ottenuto qualche informazione aggiuntiva. A quanto pare, infatti, è tutt’altro che scontato il ritorno all’operatività dell’area utente entro giovedì pomeriggio. Con tutto quello che ne consegue anche per chi è intenzionato a consultare nel più breve tempo possibile il cedolino NoiPA. Dunque, la prospettiva di andare incontro ad un ulteriore ritardo è concreta come non mai, seppur non si possa dire che le cose andranno sicuramente così.

Occorre armarsi di tanta pazienza, sperando che nel caso in cui l’area utente non torni alla portata di tutti il 7 dicembre, non si assista ad un ulteriore rinvio dovuto al ponte dell’Immacolata. Una piccola rassicurazione, però, possiamo darla in questo senso: il team è consapevole di quanto sia importante ripristinare il cedolino NoiPA nel più breve tempo possibile, quindi è quasi certo che si continuerà a lavorare anche durante il prossimo weekend.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.