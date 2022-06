Odore di gaffe per Lory Del Santo che esalta sé stessa dopo “L’Isola dei Famosi”: la sua replica

C’è il forte sentore che quella di Lory Del Santo sia una gaffe a poche ore dall’eliminazione dal reality “L’Isola dei Famosi”. Non abbiamo seguito gli sviluppi del noto reality, ma dopo una sua uscita su Instagram abbiamo approfondito la questione, al punto da farci rievocare la storia di Simone Pillon. L’esponente della Lega, infatti, tempo fa esaltò sé stesso su Facebook dimenticando di cambiare account e di passare a quello fake. Ne abbiamo parlato con un articolo specifico sul tema.

Cosa sappiamo sulla possibile gaffe per Lory Del Santo che esalta sé stessa dopo “L’Isola dei Famosi”

Quali sono le tracce trapelate in rete in queste ore in merito alla possibile gaffe per Lory Del Santo che esalta sé stessa dopo “L’Isola dei Famosi”? L’attrice ha pubblicato un post a poche ore dall’eliminazione, poi rimosso. Fin qui tutto normale, se non fosse per una lunga serie di commenti che hanno esaltato la sua persona e la sua “performance all’interno del reality”. Anche questo ci può stare, visto che sicuramente la diretta interessata ha dei fan che l’apprezzano.

Il problema si è venuto a creare nel momento in cui tutti hanno visto che qui commenti fossero pubblicati dalla stessa Lory Del Santo. In molti hanno pensato alla gaffe che qualche volta vede protagonisti i personaggi famosi, impegnati a scrivere contenuti “di propaganda” per sé stessi, tralasciando un piccolo dettaglio: switchare verso l’account fake prima di pubblicarlo. In molti lo hanno fatto notare alla diretta interessata.

La sua decisione è stata molto chiara, visto che il post in questione non appare più nella sua pagina Instagram. Prima di rimuoverlo, Lory Del Santo aveva scritto che si era limitata a riportare alcuni commenti dei fan, senza voler ingannare nessuno. In pochi ci hanno creduto e così lei stessa ha deciso di procedere con la cancellazione del contenuto.

