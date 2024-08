Nuovi timori per la malattia di Umberto Tozzi oggi: il cantante non è morto

Ci sono alcuni post che stanno girando in queste ore, secondo cui Umberto Tozzi sarebbe venuto a mancare. Il solito dramma legato ad una fantomatica malattia oggi, frutto di un malinteso creato ad arte da admin in cerca disperata di click durante un caldissimo mese di agosto. A dirla tutta, non abbiamo riscontrato grandi differenze rispetto a tormentoni del passato, quando l’artista è finito suo malgrado al centro di rumors che lo hanno dato per morto prima del tempo.

Tornano oggi i timori per la malattia di Umberto Tozzi oggi: il cantante non è morto per fortuna

Una questione che, in buona sostanza, non presenta alcuna differenza rispetto a quella che abbiamo trattato pochissimi mesi fa tramite un altro articolo, anche in quel caso nel tentativo di gettare acqua sul fuoco per coloro che seguono sempre con passione le vicende del noto artista. Dunque, una questione ancora una volta da chiarire e questo è possibile solo leggendo bene il pezzo al quale ci rimanda il solito post clickbait. Articolo che, tra le altre cose, è stato utilizzato anche in passato dalle solite paginette Facebook.

In pratica, si usa l’immagine di Umberto Tozzi, lasciando credere che sia morto. Accedendo all’approfondimento correlato, posto ovviamente nei commenti al post in questione con apposito link, si scopre che in realtà la notizia ruoti attorno al fratello del cantante. Inutile dire che lo scatto ed il testo esca non lascino intendere minimamente che la questione possa in qualche modo coinvolgere un suo parente, ma siamo ai soliti discorsi di sempre.

Eccoci dunque, per l’ennesima volta, nei panni dei pompieri, costretti a spegnere l’ennesimo incendio social di questo bollente 2024. Soprattutto sul fronte dei post acchiappaclick. Smentiamo categoricamente che Umberto Tozzi sia morto oggi e che si debba fare i conti con una malattia di cui, da troppo tempo, si sente parlare senza ragioni sui social.

