Rilancio sulla malattia di Umberto Tozzi oggi e timore che sia morto: soliti malintesi

Ci risiamo con la finta malattia di Umberto Tozzi oggi e relativo timore che sia morto, coi soliti titoli acchiappaclick sui social. Si sta diffondendo sui social la notizia della morte di Umberto Tozzi a causa, come sempre, di alcuni titoli che traggono assolutamente in inganno il lettore. Questa volta è toccato al noto cantante italiano ritrovarsi al centro di un malinteso che riguarda la sua morte.

Facciamola finita con la malattia di Umberto Tozzi oggi ed ansia che sia morto: soliti pessimi titoli

Per farvela breve, con la storia della fantomatica malattia di Umberto Tozzi, stiamo vivendo una situazione simile rispetto a quella che abbiamo trattato a gennaio. Il giochetto utilizzato da alcuni siti, per attirare quanti più utenti possibili, è sempre lo stesso, con la parola addio associata al soggetto in questione. Ecco quindi che campeggia sul web la frase “addio Umberto Tozzi“, lasciando pensare alla scomparsa del celebre cantante italiano.

Soffermandosi solo su tale titolo, tra l’altro arricchito anche da frasi riguardanti la malattia che ne avrebbe causato la scomparsa, si lascia davvero poco spazio all’immaginazione, pensando inevitabilmente alla morte di Umberto Tozzi. Chiaramente si tratta solo del solito escamotage ideato per attirare subito l’utente incuriosito, ma non approfondendo l’articolo si rischia di diffondere la fake news.

Umberto Tozzi non è scomparso, ma semplicemente ha annunciato che darà vita al suo ultimo tour per poi ritirarsi dalle scene. Una decisione mossa anche da un periodo complicato che ha trascorso qualche anno fa con un tumore alla vescica che gli ha causato non pochi problemi durante il Covid.

Ora però Umberto Tozzi sta bene, ha superato questa fase delicata della sua vita, ma chiaramente inizia ad avere un’età importante ed il fisico non sembra più reggere i ritmi massacranti dei tour in giro per il mondo. Un addio quindi alle scene per Umberto Tozzi che invece è stato riportato in maniera del tutto fraintendibile sul web con titoli che lasciano pensare alla sua morte.

Il cantautore italiano sta bene e lo vedremo proprio in questi giorni ai Tim Summer Hits che andranno di scena a Roma e saranno presentati da Carlo Conti e Andrea Delogu. Saranno gli ultimi eventi ai quali Umberto Tozzi parteciperà prima di dedicarsi al meritato riposo dopo una carriera davvero incredibile. In sostanza, occorre darci un taglio sulla malattia di Umberto Tozzi oggi e timore che sia morto, alla luce di alcuni pezzi pubblicati oggi sul web.

