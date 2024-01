Scorretti su Umberto Tozzi morto oggi: contenuti fuorvianti sfruttano la scomparsa del fratello

Riscontriamo oggi l’ennesimo caso di scarsa sensibilità ed etica giornalistica sui social, visto che qualcuno ha deciso di trasmettere il messaggio su Umberto Tozzi morto. In molti sanno probabilmente che a lasciarci sia stato suo fratello proprio in queste ore, al punto che ci sta parlare di “lutto” per il cantante. Chiaramente, quando l’obiettivo diventa chiaramente quello di lasciar credere che a passare a miglior vita sia stato l’esponente più famoso di questa famiglia, il discorso cambia radicalmente.

Diamoci un taglio con le voci su Umberto Tozzi morto oggi: il malinteso del giorno è servito

E così si vengono a creare, almeno in modo parziale, delle analogie rispetto alla vicenda di Alvaro Vitali che abbiamo trattato pochi giorni fa. Il cantante sta bene, fermo restando che in questi giorni sta vivendo sicuramente un momento difficile dopo la notizia riguardante suo fratello. Tra le altre cose, quest’ultimo anni fa aveva intrapreso alcune esperienze nel medesimo campo di Umberto. Più in particolare, se ne è andato all’età di 79 anni Franco.

Per quanto concerne le sue uscite in ambito musicale, occorre ricordare che il fratello di Umberto ha avuto anche un discreto successo a suo tempo. Basti pensare al fatto che con il brano “I tuoi occhi verdi” sia stato in grado di vendere l’incredibile numero di 800 mila copie. Insomma, non proprio una meteora, anche se con il trascorrere degli anni le luci della ribalta siano cadute su suo fratello. Sono comunque nozioni utili per contestualizzare il tutto.

Non prendiamoci in giro. Pubblicare la foto del cantante e sullo sfondo il fratello venuto a mancare, aggiungendo il testo “è morto Tozzi“, ha il solo scopo di attirare in modo poco corretto l’attenzione del lettore. Rimandandolo al link posto nei commenti al contenuto social. No, le voci su Umberto Tozzi morto sono errate e nascono dal nuovo malinteso del giorno.

