Nuove tempistiche sul cedolino NoiPA ed area utente che non funziona tramite l’assistenza

Dopo un giorno abbondante di tentativi andati a vuoto, nel corso delle ultime ore abbiamo finalmente ottenuto un nuovo riscontro sul cedolino NoiPA e sull’area utente che non funziona da quasi due settimane. Problemi infiniti in quello che possiamo definire tranquillamente il periodo più caldo dell’anno per gli iscritti alla piattaforma. Dopo i feedback forniti dal pubblico nella giornata di ieri, abbiamo quantomeno una presa di posizione dello staff tecnico che ci ha risposto al telefono.

Un aggiornamento sulle tempistiche riguardanti il cedolino NoiPA ed area utente che non funziona: cosa dice l’assistenza

Quali sono le indicazioni del giorno in merito alle tempistiche di ripristino relative al cedolino NoiPA ed area utente che non funziona? Fondamentalmente, tramite l’assistenza abbiamo qualche spunto di analisi in più, perché i dubbi sono nati da alcune testimonianze sui social. Qualcuno, ad esempio, ha detto che “qualche giorno fa dopo molte ore, sottolineo molte ore, per “miracolo” ho potuto solo vedere e scaricare fortunatamente il cedolino di dicembre; le altre aree sono bloccate, sono giorni che riprovo, ma ora è completamente bloccato“.

Un commento importante questo, in quanto l’osservazione è stata condivisa oggi da molti altri utenti, a testimonianza del fatto che non si tratti di un caso sporadico ed isolato. A questo si aggiunge quanto raccolto attraverso l’assistenza, secondo cui l’accredito degli stipendi dovrebbe essere visibile entro il 15 dicembre. Importante utilizzare il condizionale per temi così delicati, ma abbiamo quantomeno una data sulla quale riflettere.

Allo stesso tempo, l’auspicio dei tecnici è quello di ripristinare il cedolino NoiPa entro la suddetta giornata. Insomma, chiaro il tentativo di rendere nuovamente accessibile login ed area riservata prima del prossimo weekend, anche se al momento non abbiamo garanzie totali sotto questo punto di vista. Occhio, dunque, all’autenticità di eventuali documenti scaricati nel corso degli ultimi giorni all’interno della piattaforma.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.