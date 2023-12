Anomalie extra e non funziona NoiPA: ore calde per cedolino, errore 403 ed area riservata

In assenza di ulteriori comunicazioni ufficiali, oggi tocca parlare sia di anomalie aggiuntive per una piattaforma, visto che non funziona NoiPA, sia di di feedback condivisi dagli utenti sul cedolino di dicembre e sui problemi che non si arrestano a proposito dell’area riservata. Dunque, abbiamo considerazioni extra rispetto a quanto riportato ieri, auspicando che la settimana appena iniziata possa essere quella decisiva per mettersi alle spalle un disservizio che si trascina ormai da due settimane qui in Italia.

Problemi aggiuntivi sul cedolino e non funziona NoiPA: ore decisive per area riservata e login con errore 403

Dunque, per farvela breve abbiamo da un lato delle anomalie extra da fronteggiare, al punto che oggi non funziona NoiPA e non ci sono ulteriori riscontri (scritti o rilasciati via telefono dall’assistenza) da portare alla vostra attenzione. Allo stesso tempo, cresce la sensazione (oltre alla speranza) che queste possano essere finalmente ore calde per cedolino, errore 403 ed area riservata. Già, perché alcuni feedback indicano che siano intensi i lavori in corso da parte dello staff tecnico:

“Io sono entrata ieri e avevo un cedolino di dicembre con un importo. Oggi sono rientrata e avevo due cedolini, uno stipendiale e uno chiamato “pagamenti vari”, con importi completamente diversi rispetto al primo cedolino di ieri. Cosa devo pensare?”;

“Ogni Natale andate in tilt ! Cosa c’è?? Vi volevano attaccare gli hacker anche quest’anno? Volete fare tanto i moderni poi vi inceppate per le tredicesime e i premi produzione”;

“A me poco fa hanno detto che ripristineranno in settimana, ma ormai faccio molta fatica a fidarmi”.

Dunque, non funziona NoiPA e, almeno per ora, sbilanciarsi sul riprisinto di area riservata, login e cedolino di dicembre sarebbe abbastanza inutile. Gli interventi riscontrati da alcuni utenti sono comunque un segnale dal fatto che si stia lavorando a gran ritmo per far tornare tutto online in modo corretto.

