Non ne sentivamo esattamente la mancanza, ma in queste ore registriamo il clamoroso ritorno della catena con cui si parla del messaggio social di Don Davide Carrara, il quale avrebbe richiesto a tutti preghiere per Ada. Si tratta di una donna di soli 24 anni, che avrebbe partorito di recente e che secondo i medici avrà la possibilità di riabbracciare suo figlio appena nato solo con un miracolo. In un contesto del genere, dunque, si inseriscono le richieste che chiunque è tenuto ad inoltrare al Signore.

Riecco a fine agosto il messaggio di Don Davide Carrara sulle preghiere per Ada

Premesso che il Don pare esistere, il fatto stesso che abbiamo trattato questa storia più volte in passato la dice lunga sul fatto che ci si ritrovi al cospetto di una fake news. Immaginate lo stesso caso, con gli stessi nomi, che si ripete per anni. Assolutamente impossibile, senza contare il fatto che il diretto interessato avrebbe smentito in passato di aver dato vita realmente ad una catena del genere. Insomma, ci sono tutti i presupposti per interrompere il tutto nelle prossime ore.

Insomma, quanto riportato è più che sufficiente per affermare che siamo al cospetto di contenuti non autentici, a prescindere dal fatto che si possa ritenere utile o meno ricondividere messaggi del genere. Staremo a vedere quando ci ritoccherà smentire la questione, visto che siamo ormai rassegnati a dover affrontare la questione una o due volte l’anno. Pare proprio che non riusciamo a liberarci da alcune leggende metropolitane.

A prescindere da tutto, consigliamo ai nostri lettori non solo di non ricondividere la nuova edizione con il messaggio di Don Davide Carrara sulle preghiere per Ada, ma anche di commentare i propri amici che alimentano la vicenda, facendo presente loro quanto riportato oggi. Prima o poi riusciremo a venir fuori da questa storia.

